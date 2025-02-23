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林佳龍回應川普2.0 重申賴總統「非紅供應鏈」主張

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
圖為外交部長林佳龍（圖）21日晚間到台北故宮晶華出席哈利法克斯（Halifax）「台北論壇：連結民主與安全」晚宴，並登台致詞。圖／中央社
圖為外交部長林佳龍（圖）21日晚間到台北故宮晶華出席哈利法克斯（Halifax）「台北論壇：連結民主與安全」晚宴，並登台致詞。圖／中央社

外交部今（23日）發布新聞稿指，外交部長林佳龍昨演說提到，回應美國總統川普2.0，台灣的外交政策是以總合外交為核心，對接美國且連結世界；他重申賴清德總統的非紅供應鏈主張，落實經貿外交。

外交部轉述林佳龍在國際扶輪3482地區舉行的「扶輪120週年和平論壇」演說，指林佳龍是以「川普2.0與台灣外交政策」為題發表專題演講，林佳龍說明川普政府政策的延續性，以及面臨中國對國際局勢的挑戰，全球民主國家在、經濟及數位科技等領域上的合作及應對作為。

林佳龍表示，目前台灣的外交政策是以總合外交為核心，對接美國並連結世界。在賴清德總統的價值外交主張下，與理念相近國家建立民主價值供應鏈；以同盟外交進行雙邊與多邊合作，深化印太地區第一島鏈之和平與安全；經貿外交則透過新國際雁行聯合艦隊模式，運用優勢產業布局全球，打造非紅供應鏈，實現經濟日不落國的榮邦願景。

川普 林佳龍 賴清德

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