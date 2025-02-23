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總統府：賴清德自掏腰包邀綠委餐敘 討論民生、經濟、國安優先法案

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

總統賴清德23日邀請民進黨籍立委到官邸餐敘。對此，總統府發言人郭雅慧表示，賴總統循往例在立法院開議前，自掏腰包邀請黨籍立委餐敘，就新會期法案交換意見；她表示，今日餐敘也聚焦在民生、經濟、國安等優先法案進行討論。

郭雅慧表示，今餐敘氣氛融洽自在，賴總統與行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安，以及黨籍立委、黨團幹部們，針對國政交流意見。

她表示，賴總統日前召開國安高層會議，因應整體國際變局，提出推動國防改革、推動國安法制改革、推動「立足台灣佈局全球」經貿戰略三大優先工作，今總統與立委餐敘，也聚焦民生、經濟、國安等優先法案進行討論，盼透過府院黨緊密溝通協調，立法院新會期能推動更多福國利民政策，爭取人民權益，讓社會和諧安定，國家繼續穩健前行。

她表示，賴總統藉由餐敘，針對新會期法案交換意見，並關心勉勵新任黨團幹部與黨籍立委，為在立法院第一線作戰的黨團立委們加油打氣。

國安 民進黨 立法院 總統府發言人 賴清德

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