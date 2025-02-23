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總統官邸烤肉趴 林岱樺、邱議瑩曬聚餐照「互不入鏡」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委邱議瑩今天參加總統府餐敘，臉書分享她與賴總統（中）、立委蘇巧慧（左）同框照。圖／取自邱議瑩臉書
立委邱議瑩今天參加總統府餐敘，臉書分享她與賴總統（中）、立委蘇巧慧（左）同框照。圖／取自邱議瑩臉書

立法院25日開議，賴清德總統今天中午邀宴民進黨籍立委，高雄立委林岱樺邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、李柏毅及黃捷等人出席，餐敘結束後聚餐照陸續曝光，林岱樺以黨內同志合影照為主，強調氣氛和諧團結，邱議瑩則大秀她與賴總統的雙人或三人同框照，展現她與總統的好交情，兩人照片有共通點，都看不見對方入鏡。

立委林岱樺爭取下屆高雄市長提名，近日身陷貪汙風暴，曾高喊「政治干預司法，司法干預初選」表達不滿，今天仍北上參加餐敘，並在臉書貼出與其他黨籍立委的合照，標註賴清德總統、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安及立院黨團總召柯建銘。林岱樺說，「我們共同守護台灣這個大家庭，顧好立委、顧好高雄、顧好台灣」。

隨後邱議瑩也在臉書公布聚餐照，除與多人合影照外，特別秀出她與賴總統單獨合影，以及她與新北立委蘇巧慧、賴總統三人的合影照片。邱議瑩說，賴總統自挑腰包請51戰隊吃烤肉，雖然用餐氣氛輕鬆愉快，但是接下來的會期仍有許多挑戰要一一突破。

立委邱議瑩今天參加總統府餐敘，臉書分享相關照片。圖／取自邱議瑩臉書
立委邱議瑩今天參加總統府餐敘，臉書分享相關照片。圖／取自邱議瑩臉書
立委邱議瑩今天參加總統府餐敘，臉書分享她與賴總統同框照。圖／取自邱議瑩臉書
立委邱議瑩今天參加總統府餐敘，臉書分享她與賴總統同框照。圖／取自邱議瑩臉書
立委林岱樺秀出她與其他立委的合影照，未見邱議瑩。圖／取自林岱樺臉書
立委林岱樺秀出她與其他立委的合影照，未見邱議瑩。圖／取自林岱樺臉書

林岱樺 民進黨 賴清德 邱議瑩

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