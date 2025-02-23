總統官邸烤肉趴 林岱樺、邱議瑩曬聚餐照「互不入鏡」

立法院25日開議，賴清德總統今天中午邀宴民進黨籍立委，高雄立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、李柏毅及黃捷等人出席，餐敘結束後聚餐照陸續曝光，林岱樺以黨內同志合影照為主，強調氣氛和諧團結，邱議瑩則大秀她與賴總統的雙人或三人同框照，展現她與總統的好交情，兩人照片有共通點，都看不見對方入鏡。

立委林岱樺爭取下屆高雄市長提名，近日身陷貪汙風暴，曾高喊「政治干預司法，司法干預初選」表達不滿，今天仍北上參加餐敘，並在臉書貼出與其他黨籍立委的合照，標註賴清德總統、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安及立院黨團總召柯建銘。林岱樺說，「我們共同守護台灣這個大家庭，顧好立委、顧好高雄、顧好台灣」。