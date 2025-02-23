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賴總統官邸烤肉會 府：氣氛融洽自在聚焦國政

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供

賴清德總統邀請民進黨籍立委至總統官邸烤肉，總統府發言人郭雅慧會後表示，餐敘氣氛相當融洽自在，聚焦討論民生、經濟和國安等優先法案，盼透過府院黨緊密溝通協調，在立院新會期能推動更多福國利民的政策。

郭雅慧表示，賴總統循往例在立法院開議前，自掏腰包邀請黨籍立委餐敘，針對新會期的法案交換意見，並關心勉勵新任黨團幹部與黨籍立委，為在立法院第一線作戰的黨團立委們加油打氣。

郭雅慧指出，賴總統日前召開國安高層會議，因應整體國際變局，提出推動國防改革、推動國安法制改革、推動「立足台灣布局全球」經貿戰略三項優先工作；今天的餐敘，也聚焦民生、經濟和國安等優先法案進行討論，盼透過府院黨緊密溝通協調，立法院新會期能推動更多福國利民政策，爭取人民權益，讓社會和諧安定，國家繼續穩健前行。

民進黨 立法院 賴清德

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