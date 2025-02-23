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藍酸政府喊窮卻辦烤肉趴 吳思瑤：總統自掏腰包未使用公帑

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統今天宴請黨籍立委，外界質疑沒有預算如何宴請，會後立法委員吳思瑤（圖）回應，此次烤肉趴是賴清德總統自掏腰包。記者葉信菉／攝影
賴清德總統今天宴請黨籍立委，外界質疑沒有預算如何宴請，會後立法委員吳思瑤（圖）回應，此次烤肉趴是賴清德總統自掏腰包。記者葉信菉／攝影

身兼民進黨主席的總統賴清德今天中午約黨籍立委赴總統官邸烤肉，藍營批評政府遭砍預算哭窮，卻有錢辦烤肉派對。民進黨團幹事長吳思瑤強調，賴清德上任以來三度宴請綠委，全都自掏腰包，未使用任何公帑，請國民黨人士不要錯帶風向，在經費上大作文章。

國民黨桃園市議員凌濤今天批評，有錢辦烤肉拚政治，沒錢慰問受災民眾，「賴門酒肉臭，路有凍死骨」將成為總統府最佳寫照。國民黨團首席副書記長羅智強表示，民進黨字典中沒有「黨政不分」四個字。

對此，吳思瑤說明，總統慣例會在新會期開始前與黨籍立委餐敘，賴擔任總統以來共有三次聚會，前兩次是在餐廳，今天是在官邸烤肉，三次花費都是總統自掏腰包，沒有使用公帑，請國民黨人士不要用錯誤消息帶風向，或做不正確指涉。

「國民黨只剩造謠這招！」民進黨立委林楚茵批評，藍白亂砍總預算引發的民意反彈，成為大罷免的柴火，國民黨不願意拿出誠意解決，不負責面對硬是把爛攤子丟給行政院，今天更惡意抹黑賴清德總統與民進黨立委的聚會，國民黨就是假訊息製造中心。

吳思瑤 林楚茵 民進黨 烤肉 賴清德

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