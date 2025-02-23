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總統自掏腰包官邸請吃烤肉 眾人為「他」獻唱生日快樂歌

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
賴清德總統（左四）今天中午邀黨籍立委到總統寓所烤肉午餐，今天是屏東立委鍾佳濱（右三）生日，賴總統等人為他獻唱生日快樂歌。圖／立委李坤城提供
賴清德總統（左四）今天中午邀黨籍立委到總統寓所烤肉午餐，今天是屏東立委鍾佳濱（右三）生日，賴總統等人為他獻唱生日快樂歌。圖／立委李坤城提供

賴清德總統今天中午邀黨籍立委到總統寓所烤肉午餐，凝聚開議前的團結共識，新北6名區域綠委都有出席，立委李坤城說，賴總統語多鼓勵，提到正值關鍵的歷史時刻，希望這一屆立委是能論述、有戰鬥力的團隊，席間沒有觸及大罷免或2026等議題。

李坤城說，賴總統今天談話有提到3大主軸，分別是民主得來不易，要守住台灣的民主成果也回應人民期待，再者是美國總統川普上台後，台美互動還是很好，美國挺台政策沒有改變，即便中國大陸對台壓力加大，台灣政府還是能有應對的方法。

另一名新北綠委說，這場餐會是2周前敲定，幾乎全員出席，只有王定宇等少數綠委因為出國等因素缺席，用餐氣氛很溫馨，日前因案交保的立委林岱樺等人也有到場。總統府秘書長潘孟安有提到，這場餐會是總統自掏腰包請客，不是用公帑。

另，今天是屏東立委鍾佳濱生日，賴總統等人一起為他獻唱生日快樂歌。

賴清德 鍾佳濱

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