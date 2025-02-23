上午才PO打點滴…陳亭妃抱病赴總統烤肉趴 曬與賴清德自拍照

趕在立法院新會期開議前，身兼民進黨主席的賴清德總統於今日中午邀綠營立委赴總統官邸烤肉。近期因捲入助理費案高喊「司法干預初選」的民進黨高雄立委林岱樺也與會，儘管「今日林岱樺、明日陳亭妃」耳語持續擴散，但兩人仍舊北上赴約，並曬出歡樂合照。

賴清德自掏腰包的總統官邸露天烤肉約，不只綠營立委大多到場，僅蔡其昌、楊曜、劉建國、王定宇、陳素月、陳冠廷等人因另有行程提前請假；行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨發言人及民進黨團成員也都與會用餐。

值得注意的是，有意爭取高雄市長提名的林岱樺，儘管近期因助理費案喊出「司法干預初選」，今天仍舊參與烤肉會，除了PO出總統手拿麥克風，卓榮泰、黨團總召柯建銘坐在圓桌的畫面，也貼出多張與黨籍立委的合照，畫面看來相當歡樂。

林岱樺在臉書文中寫道，「我們共同守護台灣這個大家庭，顧好立委、顧好高雄、顧好台灣」，並標註賴清德、卓榮泰、柯建銘、潘孟安。