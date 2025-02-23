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即時短評／盧秀燕訪日台中大巨蛋有譜？ 從照片看底氣

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
2024年11月24日，世界棒球冠軍戰上演台日大戰，台中市府廣場聚眾3萬人看轉播。圖／市府官網
2024年11月24日，世界棒球冠軍戰上演台日大戰，台中市府廣場聚眾3萬人看轉播。圖／市府官網

台中市長盧秀燕明（24）日率團出訪日本，其中四天行程「一日一巨蛋」，日本職棒球場巡禮。據市府公布的參訪行程，盧秀燕團隊將考察鎌之谷球場、札幌巨蛋、名古屋巨蛋、東京巨蛋等四大巨蛋，日本「六大巨蛋」就一口氣看四個，展現大巨蛋勢在必行的決心。

台中巨蛋已動工，但依盧秀燕的規畫願景是建「大巨蛋」，可以在戶內打棒球。據了解，一張照片啟發盧秀燕起心動念，時間回到2024年11月24日，世界棒球冠軍戰上演台日大戰，全台掀起棒球熱，各縣市轉播，其中台中市政府府前廣場更是聚集超過3萬人，人數高居全台之冠。一場轉播活動就可以吸引到3萬人，讓各界看見台中擁有興建大巨蛋的厚實基礎。

其實，台中棒球運動風氣盛行已久，不僅擁有中信兄弟主場「洲際棒球場」，也是國內少數五級棒球體制完整的縣市，更被世界棒壘球總會認定為「世界棒球之都」，府前廣場每逢重大賽事轉播，參與民眾動輒萬人起跳。

可惜的是，台中長期缺乏室內場地，雖然目前正在加緊興建可容納1萬5千人的巨蛋，不過，市民更期待有一顆可以容納3萬人以上大巨蛋，市府規劃許久，列出四大條件：第一，需要10公頃以上的腹地，包括商場及各種附屬設施；第二，首選素地，可以加快工期推進，也不會有拆遷衍生的爭議；第三，交通便利，且容易招商；第四則是財務預算問題。

市府開出大巨蛋四大選址條件，中部民眾殷殷期盼台中大巨蛋早日實現，盧秀燕上任以來首度訪日，似乎也回應市民的期待。這次面對姐妹市、政界、僑界各方邀約不斷，外界也對此行充滿「遐想空間」，盧秀燕按慣例「淡化」政治行程，將大巨蛋參訪行程排好排滿，達到她所要求「出訪、市政」兩不誤。

按此規畫，盧秀燕日本大巨蛋取經返台後， 台中大巨蛋選址是否應會有更具體規畫，勢必成為眾所關注的焦點。

大巨蛋 日本 盧秀燕

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