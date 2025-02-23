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盧秀燕訪日行程曝光 「1日1巨蛋」日本6大巨蛋參訪納4顆

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕日本行程曝光，安排參訪「一天一巨蛋」。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕日本行程曝光，安排參訪「一天一巨蛋」。記者陳敬丰／攝影

台中市長盧秀燕明天24日將出訪日本，一共6天，預定拜訪東京、名古屋等城市，是盧擔任台中市長後首次訪日。目前公開行程幾乎是日本職棒球場巡禮，4天安排「一天一巨蛋」，參訪包括札幌、東京、名古屋巨蛋及鎌之谷球場，一口氣把日本六大巨蛋參訪四顆。另有2天空白行程，因人在東京，拜訪哪些具影響力的政要，備受政壇關切。

盧秀燕日前受訪表示，這趟訪日行程定位為城市外交之旅、大巨蛋取經之旅與感激之旅，因藍綠議員都希望多加強日本交流，也是台中市議會交付的任務之一，所以赴日進行城市外交。

棒球經典賽資格賽下在台灣開打，延續世棒賽的棒球熱。台中市長盧秀燕這次訪日最大特色，也是「職棒球場巡禮，」包括參訪鎌之谷球場Es Con Field Hokkaido與附屬設施、札幌巨蛋及周邊設施與名古屋巨蛋。另拜會東京都政府、名古屋市政府、參訪三井總部及兩位設計台中地標建物的建築師妹島和世及隈研吾。

盧秀燕選定2月24日到3月1日訪日，與市議會3月中即將開臨時會、定期會有關，接下來將一路開到7、8月，盧秀燕如有出訪計畫可能要到暑假以後。這段期間適逢市府舉辦經濟建設考察，加上228連假，挑這段時間出訪，其來有自。

出訪 大巨蛋 日本 東京 盧秀燕

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