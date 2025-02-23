總統官邸烤肉趴6綠委未出席 賴清德談政局、川普但沒提罷免

立法院新會期將開議，兼任民進黨主席的賴清德總統今午邀黨籍立委至總統官邸烤肉。賴清德會中叮囑民進黨公職本於初心守護台灣民主、主權，並將川普新政的衝擊當成正面機會，在中國對台威嚇不減反則下，要加強經濟韌性與國安實力；但未談論到罷免議題。

賴清德今天自掏腰包在總統官邸揪綠委們露天烤肉，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君皆與會，51名立委也幾乎全數到齊，未出席的蔡其昌、楊耀、劉建國、王定宇、陳素月、陳冠廷也有提前報備；近期因涉入助理費案高喊「司法干預初選」的民進黨立委林岱樺也到場參與。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤轉述，總統談話分為三面向，針對新會期國會運作，賴請託民進黨從政人士一本初衷，在台灣最關鍵時刻，成為守護台灣民主、主權的堅定力量，賴並引用美國前總統約翰甘迺迪名言「不要問國家為你做什麼，要問你為國家做了些什麼」作為勉勵。

針對美國總統川普新政恐對台灣造成衝擊，吳思瑤指出，總統請大家安心，整個國安團隊、產業財經政策，都已按部就班做好妥適因應，台灣也必須將衝擊當成歷史機遇，持續把台灣做大、做好；未來也將強化對美的採購、投資，各方面都要加深、加密、加廣。

吳思瑤表示，從前總統蔡英文8年執政，到賴清德接任總統，台美關係擁有最暢通的溝通管道，也擁有最堅實的基礎，各方面的政策因應和理解都非常充分且全面，國人可以放心，執政團隊一切做好準備，將衝擊當成機會，正向迎向新時代挑戰，台灣會有更好的角色扮演。

至於對中關係，吳思瑤說明，總統再次強調，中國對於台灣併吞侵略等各項威嚇手段不減反增，必須要有更堅定的信念帶領國家和人民，除了強大自身國防和國安力量，也要強化經濟韌性，賴上任後也全方面著手鑽研相關政策規劃，強化與民主同盟國家合作也是既定政策。

當前已有17位綠委立委面臨罷免戰，但吳指出，會中沒人主動提到罷免，總統談話也沒有觸及罷免議題，反倒對國會運作有較多探討，因民進黨作為執政黨，雖然是國會少數，仍承擔國家重要使命。

她也說，卓揆致詞相對簡短，過去已利用行政立法會議說明強化經濟發展、大照顧、強化社會韌性三面向的優先法案，今天則是為新會期打氣，包括下周的施政總質詢，連帶未來會提出總預算覆議案，還有財劃法後續救濟，請黨團同仁全力支持行政部門，團結作戰。

媒體提問，近日有綠營立委捲入司法調查，是否會讓餐會氣氛有所不同，吳思瑤說，今天餐會氣氛自在、輕鬆，不會談論司法個案，而是針對新會期為彼此打氣、做好心理準備，來面對朝小野大，在野黨雖然拋出民生優先，但以過去棄民生重政爭的經驗來，綠營不會輕敵，做好相關預算、法案的準備，反求諸己。