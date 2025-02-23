柯爸病逝 李彥秀、盧秀燕赴新竹靈堂弔唁
前民眾黨主席柯文哲父親柯承發病逝，享壽94歲。家屬於私人生命會館設靈堂，國民黨立委李彥秀今天下午到新竹柯爸靈堂弔唁，隨後台中市長盧秀燕也到場，盧成為首位國民黨現任縣市首長慰問柯家，但兩人皆未接受媒體訪問，立法院長韓國瑜則預計明日赴新竹弔唁，時間待確認。
今天上午9點半，新竹市代理市長邱臣遠也到柯爸靈堂致意，前後待了約半小時後離開，被媒體問到柯媽情況如何？邱僅簡短回答「平安、平安」後便上車離開。
隨後邱臣遠也在臉書貼出慰問柯媽的照片，並表示看到柯媽時，總是令人感到不捨心疼，作為晚輩也只能多給予關心及安慰、陪她聊聊天，請她節哀順變、保重身體，並提到此次赴新加坡考察時，特別安排到佛牙寺參拜，除了為市政向佛祖祈福之外，也特別為柯爸祈福。
李彥秀與盧秀燕則在下午先後抵達柯爸靈堂，約莫待了半小時後離去，面對媒體提問皆低調未受訪。
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