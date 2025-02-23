林岱樺出席賴清德烤肉趴 她po臉書大合照：共同守護台灣

總統府今天中午烤肉邀民進黨立委餐敘，高雄立委賴瑞隆、李柏毅及黃捷等人出席，近日身處風暴中心的立委林岱樺也北上參加活動，並在臉書發文說，她會「顧好立委、顧好高雄、顧好台灣」。

立委林岱樺爭取民進黨2026高雄市長提名，因涉助理費及政治獻金案，20日遭高雄檢調搜索住家及辦公室，林岱樺指控「司法干預初選」，最後以100萬元交保，胞弟林岱融一度遭聲押，後來裁定交保。林岱樺表示，賴清德總統與秘書長潘孟安跟在場立委逐一打招呼，賴總統說明目前國內外情勢，潘在餐敘時也跟立委討論政局；民進黨是個大家庭，團隊攜手朝「守護民主台灣」目標邁進，彼此加油打氣，氣氛非常自然、溫馨。

總統府邀綠營立委烤肉餐敘，林岱樺透過臉書發布多張她參與烤肉餐敘照片，標註賴清德總統、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安及立院黨團總召柯建銘4人，賴瑞隆、李柏毅、陳瑩、莊瑞雄、伍麗華、林俊憲及黃捷等立委參加餐敘。