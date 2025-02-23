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綠營黨內風波延燒 朱立倫暗批：「賴清德拿著2把刀」
中國國民黨台南市黨部今早在新營黨部舉辦新春團拜，黨主席朱立倫、立委身兼南市黨部主委謝龍介及多位黨籍議員紛紛出席，向支持者拜晚年；針對近期民進黨立委林岱樺涉貪風波，朱立倫在會前受訪時暗批，「賴清德拿著2把刀，左手是司法的刀，右手就是大罷免」。
朱立倫表示，「賴清德拿著2把刀，左手是司法的刀，右手是大罷免」，司法的刀砍向在野黨已不稀奇，連自己黨內同志也砍，只要是與賴不同派系都會砍，相信這點大家都很清楚，所以近期在台南瘋傳「昨天林岱樺，明天陳亭妃」，只要不聽話、不順從，都是司法打擊對象。
他也說，針對大罷免，國民黨也曾做過民調，有超過半數上民眾都反對，且認為責任應歸屬於賴清德總統，呼籲賴清德應該看清楚，民眾現在認為最重要的是民生議題，尤其，全球現在碰到的是AI戰、貿易戰，反觀台灣卻在拼政治戰、拼大罷免。
朱立倫強調，國民黨認真拚民生，不管是財劃法，把錢搶回來給地方，或是幫民眾省錢砍預算，以及超收的稅金「還錢於民」，這都是全世界的趨勢，但民進黨都一一反對，究竟誰在「為民眾、為民生、顧百姓」，相信民眾都會看得清楚。
國民黨台南市黨部今早在新營黨部舉辦新春團拜，吸引約上百名支持者到場，朱立倫抵達會場後也一一向支持者寒暄問暖，致詞時則先向支持者拜個晚年，隨後再度提及財劃法修正案、稅收超徵等議題，最後與支持者一同大合影留念，過程約半小時；針對黨內黨主席連任話題，朱立倫並未受訪，僅轉身說一聲「謝謝」就快閃離開。
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