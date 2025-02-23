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綠營黨內風波延燒 朱立倫暗批：「賴清德拿著2把刀」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國民黨黨主席朱立倫今早出席台南市黨部在新營黨部舉辦的新春團拜，抵達會場時也一一向支持者寒暄搏感情。記者萬于甄／攝影
國民黨黨主席朱立倫今早出席台南市黨部在新營黨部舉辦的新春團拜，抵達會場時也一一向支持者寒暄搏感情。記者萬于甄／攝影

中國國民黨台南市黨部今早在新營黨部舉辦新春團拜，黨主席朱立倫、立委身兼南市黨部主委謝龍介及多位黨籍議員紛紛出席，向支持者拜晚年；針對近期民進黨立委林岱樺涉貪風波，朱立倫在會前受訪時暗批，「賴清德拿著2把刀，左手是司法的刀，右手就是大罷免」。

朱立倫表示，「賴清德拿著2把刀，左手是司法的刀，右手是大罷免」，司法的刀砍向在野黨已不稀奇，連自己黨內同志也砍，只要是與賴不同派系都會砍，相信這點大家都很清楚，所以近期在台南瘋傳「昨天林岱樺，明天陳亭妃」，只要不聽話、不順從，都是司法打擊對象。

他也說，針對大罷免，國民黨也曾做過民調，有超過半數上民眾都反對，且認為責任應歸屬於賴清德總統，呼籲賴清德應該看清楚，民眾現在認為最重要的是民生議題，尤其，全球現在碰到的是AI戰、貿易戰，反觀台灣卻在拼政治戰、拼大罷免。

朱立倫強調，國民黨認真拚民生，不管是財劃法，把錢搶回來給地方，或是幫民眾省錢砍預算，以及超收的稅金「還錢於民」，這都是全世界的趨勢，但民進黨都一一反對，究竟誰在「為民眾、為民生、顧百姓」，相信民眾都會看得清楚。

國民黨台南市黨部今早在新營黨部舉辦新春團拜，吸引約上百名支持者到場，朱立倫抵達會場後也一一向支持者寒暄問暖，致詞時則先向支持者拜個晚年，隨後再度提及財劃法修正案、稅收超徵等議題，最後與支持者一同大合影留念，過程約半小時；針對黨內黨主席連任話題，朱立倫並未受訪，僅轉身說一聲「謝謝」就快閃離開。

中國國民黨台南市黨部今在新營黨部舉辦新春團拜，黨主席朱立倫也出席向支持者拜晚年。記者萬于甄／攝影
中國國民黨台南市黨部今在新營黨部舉辦新春團拜，黨主席朱立倫也出席向支持者拜晚年。記者萬于甄／攝影
中國國民黨台南市黨部今早在新營黨部舉辦新春團拜，黨主席朱立倫（前排左二）及立委身兼南市黨部主委謝龍介（前排左一）等人均出席向支持者拜晚年。記者萬于甄／攝影
中國國民黨台南市黨部今早在新營黨部舉辦新春團拜，黨主席朱立倫（前排左二）及立委身兼南市黨部主委謝龍介（前排左一）等人均出席向支持者拜晚年。記者萬于甄／攝影
針對近期民進黨立委林岱樺涉貪風波，國民黨主席朱立倫（中）在會前受訪時暗批，「賴清德拿著2把刀，左手是司法的刀，右手就是大罷免」。記者萬于甄／攝影
針對近期民進黨立委林岱樺涉貪風波，國民黨主席朱立倫（中）在會前受訪時暗批，「賴清德拿著2把刀，左手是司法的刀，右手就是大罷免」。記者萬于甄／攝影

司法 朱立倫 罷免

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