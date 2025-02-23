「今日林岱樺，明日陳亭妃？」耳聞亂傳 她曝打點滴：相信總統
民進黨立委陳亭妃上午在臉書貼文自曝，20日參加長榮中學活動時，突然「失聲」還上吐下瀉，趕緊就醫打點滴，由於中午賴清德總統在官邸宴請綠委，陳亭妃此一時間點貼文引聯想是否缺席？陳亭妃表示，人已在台北，將會出席。
立委林岱樺捲入涉詐助理費案，「今日林岱樺，明日陳亭妃」耳語在綠營內快速擴散，此話暗示民進黨內「非賴系」若想上位恐會出狀況。
陳亭妃接受本報記者電話採訪，她的聲音聽起來恢復許多，對於「今日林岱樺，明日陳亭妃」說法，她則說，自己沒想那麼多，賴總統近日也有說「政治不會干預司法、司法也不會干預初選」，如果真的發生這情形，不就坐實政治干預司法？所以不會有這件事情發生的，「我一切聽總統的」。
陳亭妃上午貼出自己吊點滴照片，她寫下，「『最近天氣忽冷忽熱，妃妃姐姐提醒大家要小心別被病毒偷襲！』這次的感冒病毒可是超兇的，不只會讓人失聲，還會上吐下瀉。亭妃這次通通『中獎』！長榮中學校慶那天亭妃一開口，竟然一點聲音都沒有，嚇壞校長和大家，隔天又上吐下瀉，只好趕緊找醫生求救。打了點滴、吃了藥，度過『妃妃生病驚魂記』，今早妃妃姐姐又繼續衝衝衝囉！」
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