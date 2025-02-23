快訊

「今日林岱樺，明日陳亭妃？」耳聞亂傳 她曝打點滴：相信總統

經典賽／中華隊關鍵戰10投可用 尼加拉瓜還有滿滿牛棚

林鐵重生／教師轉職追火車 他讓世界看見阿里山林鐵

「今日林岱樺，明日陳亭妃？」耳聞亂傳 她曝打點滴：相信總統

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
立委陳亭妃貼出自己近日打點滴畫面。圖／翻攝自陳亭妃臉書
立委陳亭妃貼出自己近日打點滴畫面。圖／翻攝自陳亭妃臉書

民進黨立委陳亭妃上午在臉書貼文自曝，20日參加長榮中學活動時，突然「失聲」還上吐下瀉，趕緊就醫打點滴，由於中午賴清德總統在官邸宴請綠委，陳亭妃此一時間點貼文引聯想是否缺席？陳亭妃表示，人已在台北，將會出席。

立委林岱樺捲入涉詐助理費案，「今日林岱樺，明日陳亭妃」耳語在綠營內快速擴散，此話暗示民進黨內「非賴系」若想上位恐會出狀況。

陳亭妃接受本報記者電話採訪，她的聲音聽起來恢復許多，對於「今日林岱樺，明日陳亭妃」說法，她則說，自己沒想那麼多，賴總統近日也有說「政治不會干預司法、司法也不會干預初選」，如果真的發生這情形，不就坐實政治干預司法？所以不會有這件事情發生的，「我一切聽總統的」。

陳亭妃上午貼出自己吊點滴照片，她寫下，「『最近天氣忽冷忽熱，妃妃姐姐提醒大家要小心別被病毒偷襲！』這次的感冒病毒可是超兇的，不只會讓人失聲，還會上吐下瀉。亭妃這次通通『中獎』！長榮中學校慶那天亭妃一開口，竟然一點聲音都沒有，嚇壞校長和大家，隔天又上吐下瀉，只好趕緊找醫生求救。打了點滴、吃了藥，度過『妃妃生病驚魂記』，今早妃妃姐姐又繼續衝衝衝囉！」

立委陳亭妃貼出自己近日打點滴畫面。圖／翻攝自陳亭妃臉書
立委陳亭妃貼出自己近日打點滴畫面。圖／翻攝自陳亭妃臉書

司法 長榮中學 陳亭妃

延伸閱讀

林岱樺交保今跑10多個行程 稱捍衛清白不辜負最高得票率託付

林岱樺交保首露面 首要不辜負市民託付及捍衛清白

影／立委林岱樺交保後 首度出席公開活動

林岱樺可能脫黨參選高雄市長？ 陳其邁說話了

相關新聞

朱立倫：大法官不能「綠油油」 重申賴清德要站出來停止大罷免

國民黨主席朱立倫今天南下嘉義縣黨部團拜時表示，大法官人選他強調不能有特定意識形態、也不能是酬傭更不能是「綠油油」；對於民...

凌濤轟賴清德：有錢辦綠委烤肉宴、沒錢慰問受災民眾？

立法院將開議，賴清德總統今中午約民進黨立委到官邸烤肉，討論新會期法案、總預算攻防等議題。國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤...

媒體議價法 國民黨列優先法案

在大罷免潮席捲全台的情況下，國民黨另闢戰場，立法院這會期將推動民生法案。據了解，國民黨立院黨團列出新會期優先推動廿三項法...

「今日林岱樺，明日陳亭妃？」耳聞亂傳 她曝打點滴：相信總統

民進黨立委陳亭妃上午在臉書貼文自曝，20日參加長榮中學活動時，突然「失聲」還上吐下瀉，趕緊就醫打點滴，由於中午賴清德總統...

藍白也有收心操 藍明召開立法實務研討會、白開會因應

因應新會期開議，國民黨明將循例召開立法實務研討會，在大罷免潮來臨之下另闢戰場，將陸續推出23項民生法案。民眾黨方面則恢復...

賴清德邀綠委官邸烤肉討論罷免？ 藍白齊轟黨政不分

賴清德總統今午宴請民進黨立法院黨團成員，由於適逢總預算、大罷免等議題熱頭，地點又在官邸，引發質疑。國民黨立法院團批評，民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。