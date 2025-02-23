藍白也有收心操 藍明召開立法實務研討會、白開會因應

因應新會期開議，國民黨明將循例召開立法實務研討會，在大罷免潮來臨之下另闢戰場，將陸續推出23項民生法案。民眾黨方面則恢復晨會制度，討論當天時事及院會議事攻防，由前立委賴香伶出任政策會執行長，扮演中央黨部與立法院黨團溝通橋樑。

國民黨立法實務研討會，將由智庫、立院黨團共同公布優先法案，包括黨主席朱立倫力推能源相關修法，攸關核電研議的「核子反應器設施管制法」，以及「電業法」成立獨立監督委員會；以及修正「氣候變遷法」、「環境基本法」將非核家園目標改為「非碳家園」。

針對稅收超徵再創新高，國民黨團也推出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，並修正「預算法」將還稅於民法制化。黨中央與智庫本周將再舉行記者會公布相關民調結果。

攸關民生經濟議題還包括「長照保險法」、攸關外送員勞動權益的「外送平台管理暨從業人員權益保障法」；主張社會住宅應提供50％出租予弱勢的「住宅法」，以及「媒體議價法」草案，規範數位平台取用新聞內容的同時，須負擔一定權利義務。

此外，還包括「人工智慧（AI）基本法」、「運動產業發展條例」等，以及修正刑法，擬增設妨礙司法公正罪及棄保潛逃罪等案。

民眾黨團也恢復晨會制度，賴香伶將出任政策會執行長，每周二五固定參與民眾黨團晨會。民眾黨團總召黃國昌表示，開議後一切按照議事程序進行。

民眾黨上周公布新任黨務一級主管，黃國昌指出，政策部執行長需要參與立法院黨團晨會，民眾黨推動重大政策跟法案，政策會扮演重中之重的角色，相關人事案預計在3月正式上任。