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朱立倫：大法官不能「綠油油」 重申賴清德要站出來停止大罷免

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
國民黨主席朱立倫南下嘉義縣黨部團拜受到黨員同志熱情歡迎。記者李宗祐／攝影
國民黨主席朱立倫南下嘉義縣黨部團拜受到黨員同志熱情歡迎。記者李宗祐／攝影

國民黨主席朱立倫今天南下嘉義縣黨部團拜時表示，大法官人選他強調不能有特定意識形態、也不能是酬傭更不能是「綠油油」；對於民進黨立委王美惠罷免連署書做假一事，他表示，附身分證影本可以避免類似弊端。

朱立倫被問到立委王美惠罷免連署書做假一事表示，當初國民黨提出的罷免連署時加附身分證影本避免弊端，民進黨不但反對還要提釋憲；加附身分證影本才是最正確的辦法。

對於大罷免一事，他說，根據民調台灣有過半數民眾反對罷免方式、也不支持罷免，應該停止大罷免回歸民生拼經濟，也有高達53％民眾認為賴清德總統應該站出來停止大罷免，這才是最真實的民意，

有關大法官，朱立倫說，大法官絕對不能變成酬傭甚至「綠油油」，不能有特定意識型態，上次提名讓外界看到都是「綠油油」充滿意識型態，希望這次能夠避免這樣狀況。展開心胸把國內最好的司法界人才推選出來。

國民黨主席朱立倫南下嘉義縣黨部團拜受到黨員同志熱情歡迎。記者李宗祐／攝影
國民黨主席朱立倫南下嘉義縣黨部團拜受到黨員同志熱情歡迎。記者李宗祐／攝影
國民黨主席朱立倫今天南下嘉義縣黨部團拜時表示，大法官人選不能有特定意識形態、也不能是酬傭更不能是「綠油油」。記者李宗祐／攝影
國民黨主席朱立倫今天南下嘉義縣黨部團拜時表示，大法官人選不能有特定意識形態、也不能是酬傭更不能是「綠油油」。記者李宗祐／攝影
國民黨主席朱立倫（右三）今天南下嘉義縣黨部團拜。記者李宗祐／攝影
國民黨主席朱立倫（右三）今天南下嘉義縣黨部團拜。記者李宗祐／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今天南下嘉義縣黨部團拜並與黨員同志合影。記者李宗祐／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今天南下嘉義縣黨部團拜並與黨員同志合影。記者李宗祐／攝影

朱立倫 罷免 身分證

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