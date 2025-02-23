朱立倫：大法官不能「綠油油」 重申賴清德要站出來停止大罷免

國民黨主席朱立倫今天南下嘉義縣黨部團拜時表示，大法官人選他強調不能有特定意識形態、也不能是酬傭更不能是「綠油油」；對於民進黨立委王美惠罷免連署書做假一事，他表示，附身分證影本可以避免類似弊端。

朱立倫被問到立委王美惠罷免連署書做假一事表示，當初國民黨提出的罷免連署時加附身分證影本避免弊端，民進黨不但反對還要提釋憲；加附身分證影本才是最正確的辦法。

對於大罷免一事，他說，根據民調台灣有過半數民眾反對罷免方式、也不支持罷免，應該停止大罷免回歸民生拼經濟，也有高達53％民眾認為賴清德總統應該站出來停止大罷免，這才是最真實的民意，