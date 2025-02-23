賴清德邀綠委官邸烤肉討論罷免？ 藍白齊轟黨政不分

賴清德總統今午宴請民進黨立法院黨團成員，由於適逢總預算、大罷免等議題熱頭，地點又在官邸，引發質疑。國民黨立法院團批評，民進黨字典中沒有「黨政不分」四個字，人民反感大惡罷，賴終將踢到民意鐵板；民眾黨立法院黨團也說，總統是團結的象徵，應聚焦民生法案，且建議聚會不要辦在官邸。

立法院25日開議，預期朝野仍會就中央政府總預算、大罷免議題針鋒相對。據了解，身兼民進黨主席的賴清德總統敲定今中午宴請民進黨團成員到總統官邸烤肉聚餐、打氣，除新會期法案、總預算攻防是重點外，也會聚焦罷免議題；外界也質疑，此舉是否會造成黨政不分情況。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，民進黨字典中沒有「黨政不分」四個字，雖然是對牛彈琴，但他還是要給賴清德勸導，人民最反感的就是大惡罷，如果賴清德及民進黨執意為之，沒有體察到這件事情，終將踢到民意鐵板；他說，近期過程中感受到民眾對於仇恨動員及選輸翻桌行感到非常反感。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷說，儘管賴總統身兼黨主席，不過總統是團結的象徵，討論大罷免相當不合適，希望聚焦在經濟民生等福國利民法案，而有關大罷免的議題，近期民調也清楚顯示，「很明顯不贊成大於贊成。」

張啓楷表示，身為總統本來就要尊重民意，立法院長韓國瑜也當面建議踩煞車，希望賴總統宴請民進黨立委，不要當場變成大罷免加油站，與其持續造成社會對立，不如回過頭多談民生法案，另外如果時間許可，建議不要辦在官邸，依循往例安排場地即可。