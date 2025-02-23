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賴清德今揪綠委官邸烤肉 藍轟沒錢慰問、有錢開趴

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨主席賴清德（圖）今天中午將約民進黨立委到官邸烤肉，國民黨桃園市議員凌濤批評，總統府有錢辦烤肉拚政治，卻沒錢慰問受災民眾。本報資料照片
民進黨主席賴清德（圖）今天中午將約民進黨立委到官邸烤肉，國民黨桃園市議員凌濤批評，總統府有錢辦烤肉拚政治，卻沒錢慰問受災民眾。本報資料照片

身兼民進黨主席的總統賴清德今天中午將約民進黨立委到官邸烤肉，預料將討論新會期法案、總預算攻防及罷免議題。國民黨桃園市議員凌濤批評，有錢辦烤肉拚政治，沒錢慰問受災民眾，「賴門酒肉臭，路有凍死骨」將成為總統府最佳寫照。

凌濤表示，日前才剛喊窮說預算被刪，總統府沒辦法發放太多災害慰問金，結果轉頭今天中午準備在總統官邸辦烤肉宴，當國際貿易戰一觸即發、台電大虧能源政策缺乏穩定，賴清德還沈浸在砍向黨內政敵、討論惡罷在野，令人瞠目結舌。

凌濤指出，日前台中發生氣爆案，對於住普通病房的受災市民，總統府僅發放區區5000元慰問金，恐連一天的醫療費都不夠，然而當人民還在苦撐善後，總統府卻有錢大辦烤肉趴，這到底是什麼邏輯？

凌濤質疑，這場官邸烤肉宴還是專門請黨籍立委享用的，請問水電費誰出？烤肉片、飲料、酒水，甚至烤肉架這些備品是誰掏錢買單？難道又是全民埋單？政府對基層百般刪減，發給災民的慰問金縮水，卻在官邸大手筆開趴，這不就是拿納稅人的錢來搞政治、拚權力，甚至進一步操弄罷免？簡直太扯了。

凌濤說，最諷刺的是，民進黨政府編列了2.9兆元的歷史最高總預算，卻還能高喊「政府要關門」，說沒錢推動政務，現在卻疑似動用公帑在官邸辦烤肉宴，這些預算不給災民，不用在紓困，反而燒在政治酬庸上，當官邸飄出陣陣烤肉香，受災戶卻還在苦撐善後，這一幕是「賴門酒肉臭，路有凍死骨」的最佳寫照，多麼諷刺又讓人心寒。

凌濤 官邸 烤肉

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