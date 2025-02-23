凌濤轟賴清德：有錢辦綠委烤肉宴、沒錢慰問受災民眾？

立法院將開議，賴清德總統今中午約民進黨立委到官邸烤肉，討論新會期法案、總預算攻防等議題。國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤批評，總統府才剛喊窮說預算被刪，無法發放太多災害慰問金，轉頭卻在總統官邸辦烤肉宴，「賴門酒肉臭，路有凍死骨」成為總統府最佳寫照。

凌濤指出，當國際貿易戰一觸即發、台電大虧能源政策缺乏穩定，賴清德還沈浸在砍向黨內政敵、討論惡罷在野，令人瞠目結舌。當時對於住普通病房的受災市民，總統府僅發放區區五千元慰問金，恐怕連一天的醫療費都不夠。然而，當人民還在苦撐善後，總統府卻有錢大辦烤肉趴，這到底是什麼邏輯？

凌濤批評，更荒謬的是，這場官邸烤肉宴還是專門請黨籍立委享用的，請問水電費誰出？烤肉片、飲料、酒水，甚至烤肉架這些備品，究竟是誰掏錢買單？難道又是全民埋單？政府對基層百般刪減，發給災民的慰問金縮水，卻在官邸大手筆開趴，這不就是拿納稅人的錢來搞政治、拚權力，甚至進一步操弄罷免？簡直太扯。

凌濤說，民進黨政府編列2.9兆元的歷史最高總預算，卻還能高喊「政府要關門」，說沒錢推動政務。但現在卻疑似動用公帑在官邸辦烤肉宴，這些預算不給災民，不用在紓困，反而燒在政治酬庸上。當官邸飄出陣陣烤肉香，受災戶卻還在苦撐善後，這一幕，正是「賴門酒肉臭，路有凍死骨」的最佳寫照。

凌濤批評，這樣的政府，真是讓人心寒，一邊搞惡罷，一邊喊沒錢，一邊大吃烤肉，因為賴政府閒情逸致，根本不缺錢，還亂提總預算覆議案；拿人民納稅錢烤肉，討論惡罷破壞台灣民主，多麼諷刺。