藍擬修法要求損壞立院公物要賠 綠酸：不要自己做不到

立院朝野衝突不斷，議場麥克風受害最深，國民黨立委提案修法，將破壞麥克風、門鎖及攻擊禁錮立法院院長列入違法之舉，並要求賠償公物損害金額。民進黨立委雖不反對修法，但也喊話國民黨別再雙標，「不要自己訂的規定，自己又做不到喔」。

國民黨立委羅智強、游顥及翁曉玲提出「立法委員行為法第七條條文修正草案」。根據提案說明，修法增列不得對立院公物毀損的範圍包括麥克風、門窗以及安全設備，以及明訂損壞者的賠償責任；並為維護議事順暢運作，增訂對會議主席、議事人員和議事資料之保護；違者，主席得交紀律委員會議處。造成公物損壞者，應負賠償責任。

民進黨立委許智傑酸說，國民黨之前破壞國父遺照、在國會議場內丟豬肉內臟等，都是違法的行為，立法院催繳損害賠償金額多次，國民黨到底還了沒有？他個人並不反對修正法案，但要提醒國民黨，不要自己訂的規定，自己又做不到喔。

「國民黨不要雙標啦！」民進黨立委賴瑞隆也酸，過去國民黨在野時如何破壞立法院、摧毀麥克風及桌子，如今卻雙標處理，刻意做文章，國民黨不如先對自身行為負責，過去沒賠償的應先賠償，他認為朝野應該妥善溝通，達成默契與規範，共同尊重立法院各項公務。