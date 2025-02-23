快訊

「今日林岱樺，明日陳亭妃？」耳聞亂傳 她曝打點滴：相信總統

經典賽／中華隊關鍵戰10投可用 尼加拉瓜還有滿滿牛棚

林鐵重生／教師轉職追火車 他讓世界看見阿里山林鐵

聽新聞
0:00 / 0:00

藍擬修法要求損壞立院公物要賠 綠酸：不要自己做不到

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委許智傑。記者郭韋綺／翻攝
民進黨立委許智傑。記者郭韋綺／翻攝

立院朝野衝突不斷，議場麥克風受害最深，國民黨立委提案修法，將破壞麥克風、門鎖及攻擊禁錮立法院院長列入違法之舉，並要求賠償公物損害金額。民進黨立委雖不反對修法，但也喊話國民黨別再雙標，「不要自己訂的規定，自己又做不到喔」。

國民黨立委羅智強、游顥及翁曉玲提出「立法委員行為法第七條條文修正草案」。根據提案說明，修法增列不得對立院公物毀損的範圍包括麥克風、門窗以及安全設備，以及明訂損壞者的賠償責任；並為維護議事順暢運作，增訂對會議主席、議事人員和議事資料之保護；違者，主席得交紀律委員會議處。造成公物損壞者，應負賠償責任。

民進黨立委許智傑酸說，國民黨之前破壞國父遺照、在國會議場內丟豬肉內臟等，都是違法的行為，立法院催繳損害賠償金額多次，國民黨到底還了沒有？他個人並不反對修正法案，但要提醒國民黨，不要自己訂的規定，自己又做不到喔。

「國民黨不要雙標啦！」民進黨立委賴瑞隆也酸，過去國民黨在野時如何破壞立法院、摧毀麥克風及桌子，如今卻雙標處理，刻意做文章，國民黨不如先對自身行為負責，過去沒賠償的應先賠償，他認為朝野應該妥善溝通，達成默契與規範，共同尊重立法院各項公務。

國民黨 民進黨 立法院

延伸閱讀

曹興誠當罷免領銜人 徐巧芯：啼笑皆非

中辦業務費遭砍99％恐關門？粉專秀辦護照人潮照片酸：作秀

中部11藍委害的？中部人恐到台北辦護照 吳音寧怒點名

罷免19藍委及高虹安今遞件 中選會：2月28日前完成審定

相關新聞

朱立倫：大法官不能「綠油油」 重申賴清德要站出來停止大罷免

國民黨主席朱立倫今天南下嘉義縣黨部團拜時表示，大法官人選他強調不能有特定意識形態、也不能是酬傭更不能是「綠油油」；對於民...

凌濤轟賴清德：有錢辦綠委烤肉宴、沒錢慰問受災民眾？

立法院將開議，賴清德總統今中午約民進黨立委到官邸烤肉，討論新會期法案、總預算攻防等議題。國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤...

媒體議價法 國民黨列優先法案

在大罷免潮席捲全台的情況下，國民黨另闢戰場，立法院這會期將推動民生法案。據了解，國民黨立院黨團列出新會期優先推動廿三項法...

「今日林岱樺，明日陳亭妃？」耳聞亂傳 她曝打點滴：相信總統

民進黨立委陳亭妃上午在臉書貼文自曝，20日參加長榮中學活動時，突然「失聲」還上吐下瀉，趕緊就醫打點滴，由於中午賴清德總統...

藍白也有收心操 藍明召開立法實務研討會、白開會因應

因應新會期開議，國民黨明將循例召開立法實務研討會，在大罷免潮來臨之下另闢戰場，將陸續推出23項民生法案。民眾黨方面則恢復...

賴清德邀綠委官邸烤肉討論罷免？ 藍白齊轟黨政不分

賴清德總統今午宴請民進黨立法院黨團成員，由於適逢總預算、大罷免等議題熱頭，地點又在官邸，引發質疑。國民黨立法院團批評，民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。