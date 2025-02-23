登革熱噴藥劑量恐超標 監院請環境部及高雄市府檢討

監察院說，地方政府大多以熱煙霧機噴灑藥劑防治登革熱，但環境部核准特殊環境用藥大多沒有在說明書標示可使用熱煙霧機，與緊急防治現況不符，又高雄市府未依規範使用藥品，用量有超標之虞，因此函請環境部及高雄市府檢討改進。

國民黨高雄市議員鍾易仲在民國112年間接獲陳情，指高雄市政府衛生局為防治登革熱疫情，調整除蟲藥劑加大30倍，恐危害人體健康。衛生局則說，劑量20年來均相同。

監察院今天發布新聞稿，監委紀惠容說，為防治登革熱疫情，衛生福利部疾病管制署訂有「登革熱/屈公病防治工作指引」，針對輔助性成蟲化學防治措施化學藥劑噴灑，列出「超低容量噴灑法」、「熱霧式噴灑法」及「煙霧罐殺蟲劑」等3種適宜空間噴灑方式，提供地方政府依循。

監委表示，地方政府大多使用「熱煙霧機」執行登革熱防治，但環境部目前核准的特殊環境用藥標示，多以「動力式噴霧機」規範，在標示說明書內載明得使用「熱煙霧機」的藥品僅占7.19%，與登革熱緊急防治採用現況不符。

監委表示，環境部應確實處理縣市政府未依標示說明書規範來使用登革熱防治特殊環境用藥的疑義，並針對登革熱防治環境用藥施用機具差異，訂定明確使用規範。

此外，監委說，高雄市政府以登革熱緊急防治為由，調整環境用藥稀釋倍數，並以換算「單位面積有效藥劑量」方式，作為衡量環境用藥是否合乎安全規範的依據，沒有考量操作情境與使用機具差異，且部分藥劑用量仍有超標之虞，高雄市政府應確實遵循行政院相關登革熱防治會議結論，依環境用藥標示的建議稀釋倍數範圍內使用藥劑。