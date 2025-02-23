新會期綠打民生經濟牌 挺產業、大照顧、強化資安國安

立法院新會期下周二（25日）登場，朝野攻防山雨欲來。行政團隊與民進黨團主打「民生經濟牌」，優先法案逾40項，聚焦支持產業發展、擴大社會照顧及強化安全韌性，同時推進國安改革進度；兼任民進黨主席的賴總統中午也邀黨籍立委至官邸烤肉，針對議案攻防交換意見。

朝野前兩個會期攻防激烈，法案覆議不斷、總預算案遭大砍，如今朝野多名立委面臨被罷免危機。新會期將至，多個戰場正醞釀展開，藍營將優先推動普發現金的「預算法」修正及核電延役的「電業法」。

行政院10日舉行本會期首次行政立法協調會報，會中盤點出31項優先法案、2大預算案，優先法案主軸為「支持產業發展、擴大社會照顧、強化安全韌性」，另將今年度中央政府總預算附屬單位預算，以及中央政府第5期前瞻預算列為本會期優先審議重點。

針對拚經濟顧產業，執政黨將優先推動包括「外國專業人才延攬及僱用法」、「人工智慧基本法草案」、「產業創新條例」、「電業法」部分條文修正草案等；大照顧部分，含括「身心障礙者權益保障法」、「職業安全衛生法」部分條文修正草案和「兒童托育服務法」草案等。

另在強化安全韌性部分，個資、資安相關法案被視為重中之重，包括「資通安全管理法」、「個人資料保護法」、盼藉此提升個資保護及資安能量。

上述法案也與賴政府欲啟動國安法制改革息息相關，在防制中國統戰上，綠營當前盤點十多項法案，包括「反滲透法」、「國家安全法」、「兩岸人民關係條例」及資安相關法制，力拚加強管轄密度、完備法制、提高違法罰則。

據指出，綠營也盤點多項藍營所提的國安爭議法案，包括陸配取得身分證規定從6年縮短成4年的兩岸人民關係條例修法草案、引進陸資參與離島重大公共工程的離島建設條例修法草案，以及架空總統國安決策權的「國家安全戰略法草案」，未來將加強論述與攻防。