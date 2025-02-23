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日本在野黨主席將晉見賴總統 就台灣情勢交換意見

中央社／ 東京23日綜合外電報導

日本停職中的在野黨國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎今天啟程訪問台灣，期間將晉見總統賴清德，就台灣情勢交換意見。

日本去年眾議院大選後，國民民主黨席次從7席大幅成長到28席，在自民黨與公明黨合組的執政聯盟無法取得過半席次的「各黨不過半」情況下，國民民主黨以「關鍵少數」成為朝野政黨競相拉攏合作的對象。

日本放送協會（NHK）報導，玉木辦公室昨天說明訪台一事。玉木去年底因外遇問題，遭黨部祭出停止黨職3個月處分，由代表代理執行古川元久代理主席一職。玉木將在今年3月4日後恢復主席身分。

玉木辦公室表示，玉木此行訪台為期3天，2月24日除預計晉見賴總統外，還將拜會前總統蔡英文等數名黨政要人。

玉木此次應台灣方面邀請訪問，在跟賴總統的會談中將針對台灣情勢交換意見。

站在玉木立場，考量到強化軍事威嚇的中國動向，此行除與台灣方面共享力求台灣海峽和平與穩定的重要性，也將確認雙方在議員層級持續強化台日關係

透過訪台連串會談等，推測玉木也有意對外展現國民民主黨推動現實外交與安全保障政策的態度。

台日關係 日本 民主黨

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