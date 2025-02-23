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脫黨參選高雄市長？ 林岱樺未正面回應

聯合報／ 記者巫鴻瑋林保光宋原彰王昭月／高雄報導
林岱樺交保後，昨天首度露面出席公開活動，過程中始終保持熱情和笑容面對群眾，表示目前最重要的是不辜負最高得票率的託付，以及捍衛自身清白。記者劉學聖／攝影
林岱樺交保後，昨天首度露面出席公開活動，過程中始終保持熱情和笑容面對群眾，表示目前最重要的是不辜負最高得票率的託付，以及捍衛自身清白。記者劉學聖／攝影

高雄檢調偵辦民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費等案，雄檢前天將林岱樺胞弟林岱融及二名助理聲請羈押，法官裁定三人皆交保，檢察官當庭提出抗告，雄檢昨天上午也將抗告書送至高雄地院，最快今天決定是否再開庭裁判。

林岱樺案衝擊下屆高雄市長綠營布局，政界不排除她脫黨參選，昨天她參加日光海島生活節活動，始終保持熱情和笑容面對群眾，被媒體問及是否脫黨參選，她未正面回應，只強調現在最重要的是不辜負市民給她最高得票率的託付，也會配合檢方偵辦，捍衛自身清白。

市長陳其邁昨對林岱樺涉案重申尊重司法，希望毋枉毋縱，也希望林岱樺能捍衛自己的清白。至於是否影響下屆市長選情，陳其邁說，民進黨黨內初選機制行之有年，就由黨內民主機制公平競爭，產生最優秀的候選人。

高雄政壇人士表示，未到起訴階段，涉案民代應都不致停權、撤除黨籍，仍保有參選權，但二○二二年前總統蔡英文任民進黨黨主席時，全代會曾通過提名特別條例，六都直轄市長提名候選人由黨主席依徵召辦法提名，如今林岱樺捲入司法風波，未來尚存變數。

雄檢指出，偵辦團隊秉持客觀中立原則，針對林岱樺涉貪案共傳喚八名被告及十四名證人，持續比對各項證據，絕無任何政治考量。

檢方認為林岱融及王姓、黃姓二名女助理犯嫌重大，林岱融等人有刪除手機對話等湮滅證據的行為，證人間的供述也與客觀事證顯有不符，尚有共犯及證人待傳訊。

據了解，林岱融遭懷疑負責操盤林岱樺選舉金流及涉詐領助理費，找來王姓女子擔任人頭助理，並由黃姓女子擔任會計作帳，三人在偵訊過程中，對於與林岱樺有關的十筆帳戶中，其中一個可疑帳戶是由誰保管、支出過程的陳述都不一樣，認定有勾串未到案共犯、證人之虞。

檢方認為，林岱融等三人交保後，將無法避免被告之間持續滅證、勾結串證，妨害將來的審理調查，提出抗告後，希望能盡快將案件送至高分院審理。

林岱樺 高雄市

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影／立委林岱樺交保後 首度出席公開活動

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