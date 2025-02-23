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媒體議價法 國民黨列優先法案

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
數位平台如Google、Meta（Facebook）轉製或轉載新聞媒體產製內容由來已久，但因皆為「無償使用」，使新聞媒體生存受影響。（路透社）
數位平台如Google、Meta（Facebook）轉製或轉載新聞媒體產製內容由來已久，但因皆為「無償使用」，使新聞媒體生存受影響。（路透社）

在大罷免潮席捲全台的情況下，國民黨另闢戰場，立法院這會期將推動民生法案。據了解，國民黨立院黨團列出新會期優先推動廿三項法案，包括國民黨立委王鴻薇羅廷瑋等提出的「媒體議價法」草案，讓數位平台取用新聞內容的同時，負擔一定之權利義務。

提案藍委認為，數位平台使用媒體新聞報導內容不必付費，卻能從中獲得巨大廣告利益，也未合理分配給媒體，嚴重損害媒體業的生存空間，多數本土新聞媒體亦無法與數位平台自行協商，應透過制定專法方式，建立媒體要求數位平台付費使用新聞報導內容的法律依據。

綜合專法草案內容，符合法規規範資格的新聞媒體得以書面向主管機關申請議價登記，資格符合者得依法向數位平台經營者，以書面提出議價請求。明定數位平台經營者和登記新聞媒體以誠實信用方式進行協商的義務，雙方應秉持誠實信用參加調解的義務。此外，法律上的仲裁、處罰機制，亦包含其中。

此外，國民黨團將推動「住宅法」修正，主張社會住宅應提供百分之五十出租弱勢，並將申請社宅資格由現行「育有未成年子女二人以上」，修正為「育有未成年子女」。建立社宅土地儲備機制，並訂社宅依收入能力分級租金，以及調高公益出租人租金免稅額度。

住宅法 國民黨 媒體議價 未成年 王鴻薇 社宅 社會住宅 羅廷瑋

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