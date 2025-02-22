綠批切割大罷免 黃國昌：民進黨自己才切割、丟人現眼

民眾黨主席黃國昌號召志工「掃除綠衛兵」反制綠營大罷免，志工今天在北市萬華區辦誓師大會，未來民眾黨是否投入？黃國昌強調，今天是以公民身份參加，至於是否上升到黨的層次，還要隨客觀情勢發展，會循黨內民主機制決定。

「護民主反威權」掃除綠衛兵誓師大會，下午在艋舺公園登場，提出罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的主張，黃國昌也受邀到場宣講，但黃日前稱僅是公民自主行動，民眾黨沒扮演角色，被綠營指切割。

黃國昌今說，真的在切割的是民進黨，民進黨怎會這麼可笑的說法？是他們號召要大罷免，從行政院政務委員陳時中就預告，後來民進黨立法院黨團總召柯建銘也出來說國民黨要倒了、民眾黨要散了，還要罷免立法院長韓國瑜，這不都是柯建銘講的嗎？

黃國昌說，民進黨不僅是雙標黨，還要把自己切割的事情硬套到別的政黨，堂堂執政黨幹到現在程度丟人現眼。

黃國昌說， 感謝很多自主公民能夠站出來，民進黨企圖用一黨獨大方式，把台灣民主帶回回頭路，台灣民主走過戒嚴一黨獨大的歲月，也很清楚知道深化台灣民主重要性，他全力支持公民活動。

後續其他縣市是否會會招募志工？他說，這個行動已經開始，志工團朋友可能會自主自主召集其他地方行動，北市之前報名的志工，培訓工作還未百分百完成，接下來第二批、第三批志工培訓等規畫。

至於罷免雙吳後，民眾黨是否投入補選？黃國昌說，現在講這個都還太早，這次行動主軸「護民主、反威權」才是重中之重，尊重行動，不讓活動失焦。