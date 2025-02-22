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支持盧秀燕參選黨主席？蔣萬安：不用急著幫她找工作
「日本經濟新聞」昨報導，國民黨台中市長盧秀燕對於是否參選黨主席？她表示「還在考慮中」今天下午受訪時，連說「基本上沒有決定」。對此，台北市長蔣萬安下午受訪，被問到會不會支持盧秀燕選黨主席，蔣萬安說，不用急著幫她找工作。
蔣萬安下午參加2025台北客家春慶新丁新枝祈福活動，對於是否會支持盧秀燕參選黨主席？蔣萬安說，盧市長之前也有對外說過，不用急著幫她找工作，接下來她也即將到日本進行訪問，祝福盧市長訪問一切順利成功。
另外，大罷免升溫，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹今指出，藍、白可以一起合作，罷免綠委。蔣萬安被問到此事未回應，只說「我們今天就是大家不分顏色，全力為中華隊加油」。
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