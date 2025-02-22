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政壇要角接連捲入司法案 謝龍介：賴總統應公開宣示非政治偵辦
賴清德總統就職以來，不少政壇要角捲入司法案件中，包括桃園市前市長鄭文燦、民眾黨前主席柯文哲，以及近日的民進黨立委林岱樺等。國民黨立委謝龍介表示，民間傳出這些都是為了打擊政敵，而進行的政治偵辦，呼籲賴總統出面公開宣示。
謝龍介表示，賴總統就職至今已經9個多月了，從鄭文燦、柯文哲、宜蘭縣長林姿妙、新竹市長高虹安，再到林岱樺等等，很多偵辦案件是不是有符合比例原則，甚至很多也違背了偵查不公開，所以在民間傳得沸沸揚揚，指這些就是為了打擊政敵，而做出的政治偵辦。
謝龍介指出，民進黨各縣市首長的提名，可說是明爭暗鬥，非常激烈，如果司法成為當選者的工具，甚至被當選者拿來整肅異己，這對台灣民主發展是極大的傷害，此時此刻，需要賴總統出來公開宣誓。
謝龍介強調，有證據當然辦到底，但如果不符合比例原則，用恐嚇式的偵辦只為鬥臭當事人，那最後贏得初選的人也未必光明正大，他呼籲司法千萬不要成為執政者的工具，因為司法是人民捍衛是非公義最堅強的防線。
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