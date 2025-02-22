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卓榮泰下週赴立院施政報告 部分藍委主張直球對決

中央社／ 台北22日電

立法院25日將邀請行政院卓榮泰進行施政方針及施政報告並備質詢。對於卓榮泰能否順利上台，國民黨團總召傅崐萁今天表示，下週會再進行討論。有國民黨立委認為，應讓卓榮泰上台報告，用福國利民的法案與卓榮泰直球對決。

立法院第11屆第3會期已經開始，朝野黨團日前經協商達成共識，將於25日本會期第2次會議，邀請行政院長卓榮泰率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢。第3會期自3月7日起，每週五及次週二視為一次院會。

近期因為114年度中央政府總預算等議題，朝野間氣氛劍拔弩張，連立法院長韓國瑜都呼籲，請行政院尊重立院決議，不宜輕易提出覆議，徒增朝野紛爭。目前總預算已由立法院送至行政院，行政院正研擬救濟手段，據了解，覆議已列入考量。

由於杯葛行政院長的施政報告，是歷來在野黨主要的議事攻防手段之一，隨著朝野對峙情勢未見趨緩，卓榮泰能否如期在25日順利上台施政報告，成為關注焦點。

國民黨按例在每會期行政院長施政報告前，國民黨中央、智庫及立法院黨團都會召開立法實務研討會，本會期的立法實務研討會，也將在24日召開。對於是否要杯葛卓榮泰的施政報告，還是讓卓榮泰能如期上台報告，國民黨團總召傅崐萁告訴中央社記者，屆時會再進行討論。

有國民黨立委表示，由於黨團內對於本會期早已定調要以民生法案為主，既然如此，就應該讓卓榮泰上台報告，透過質詢，將包含普發現金、長照保險法及還給勞工7天假等福國利民的法案，與卓榮泰直球對決。

不具名的國民黨立委指出，現在大罷免的態勢已經形成，與其杯葛卓榮泰的施政報告，讓民進黨又有口實攻擊在野黨，讓罷免態勢持續升溫，不如另闢新戰場，讓卓榮泰上台報告，並就國民黨團所提的各項民生法案進行論辯，破除民進黨對在野黨的各項謠言。

卓榮泰 國民黨 行政院

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