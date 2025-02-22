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曹興誠嗆敢不敢辯論！徐巧芯反嗆「歡迎告我1億元」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯昨在曹興誠臉書留言時，曹反嗆「敢不敢辯論」，徐巧芯今受訪反嗆「歡迎告我1億元」圖／取自udn畫面
國民黨立委徐巧芯昨在曹興誠臉書留言時，曹反嗆「敢不敢辯論」，徐巧芯今受訪反嗆「歡迎告我1億元」圖／取自udn畫面

聯電創辦人、國民黨立委徐巧芯罷免領銜人曹興誠，遭媒體人謝寒冰爆料與陸籍女子有婚外情，並曝光多張親密照片，曹也提告求償1億元。國民黨立委徐巧芯昨在曹興誠臉書留言時，曹反嗆「敢不敢辯論」，徐巧芯今受訪反嗆「歡迎告我1億元，我很願意一起上法院」。

徐巧芯說，辯論是一定要，她是要參加中選會的辯論，辯論時間非常充足，他一定會勾選「同意辯論」希望曹興誠也勾選，徐巧芯還反問，在急什麼？不知道是不是要轉移焦點，要大家不去討論相片議題，其實大家對相片沒興趣 ，因為有些不堪入目。

徐巧芯說，過去曹興誠國籍「跳來跳去」在新加坡交了一名中國籍女友，現在也承認了，還出現這些照片，但國安局早已提醒大家，中共會使用美人計，曹興誠是不是被滲透，然後來亂台？這非常需要得到解答。尤其曹是社會安全防禦的顧問，是賴清德親近幕僚，又當選文化總會執行長，他不只是領銜人、公民而已。

徐巧芯指出，相信後面還有更多照片甚至影片，曹興誠才不得不承認，一開始他可能認為人家手上沒有這麼多資料，才說這些是造假，一直到昨天才承認有中國前女友；徐巧芯說，曹興誠都說她在低級毀謗，但如果曹覺得被傷害到名譽「歡迎告我1億元，我很願意一起上法院。」

前女友 婚外情 徐巧芯 曹興誠

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