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憂藍民生法案變民粹 綠陷「跟與不跟」尷尬處境

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團副書記長林月琴表示，國民黨拋出的法案，有些的確是台灣社會面臨的問題，只是希望不要走在要掏空國家的角度上，「別只是表面上福國利民」。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團副書記長林月琴表示，國民黨拋出的法案，有些的確是台灣社會面臨的問題，只是希望不要走在要掏空國家的角度上，「別只是表面上福國利民」。圖／聯合報系資料照片

國民黨團本會期將推出長照保險等多項民生優先法案，民進黨立院黨團副書記長林月琴表示，國民黨拋出的法案，有些的確是台灣社會面臨的問題，只是希望不要走在要掏空國家的角度上，別只是表面上福國利民，且現在更擔憂的是國會能否真正好好討論政策，「民進黨跟與不跟都陷兩難」。

林月琴舉例，2025年進入超高齡社會，有學者提出擔憂兩、三年會面臨財政壓力，光是以長照保險，就有三大挑戰，首先是多年前她曾參訪日本，對方就已討論介護保險，但面臨到世代正義問題，光是年齡訂定就是一大問題，許多年輕人都持反對票，因為不確定自己是否用得到。

林月琴說，其次符合資格者能否真正使用到完整長照服務？以她的婆婆為例，因為失智，在家裡聘僱看護工，但也因此無法用到長照服務，該制度就必須要再檢討，另也包括要精算所有長照服務要用到的話，總共要多少經費；最後則是未來住宿經等相關機構營運要不要納入長照保險，也是一大挑戰。

林月琴表示，各界對於長照保險有很多想像，社福團體也在討論，但社會大眾普遍都不太清楚實際內容，如果說現在提到保險又要人民拿錢出來，還是會引發反彈聲浪，但今年已邁入超高齡社會，老年人口已經占20%、日本的老年人口已占30%，因此日本也早就開始開徵介護稅，歐洲部分國家也陸續跟進，我國政府應早些面對這些問題，並把資訊拋出來，避免民眾以訛傳訛，導致維來若要推動正確資訊，出現嚴重的資訊落差。

林月琴坦言，國民黨拋出這些像是長照保險等優先法案，有些的確是台灣社會面臨的問題，但希望說不該是走在要掏空國家的角度上，像是先前老人福利法硬要修法時，健保65歲以上全部都要政府買單，且未來年長者數量逐年增高，若不排富就會拖垮財政，希望國民黨不要只是表面上福國利民，看似福利通通都給，但未來國家垮了還有意義嗎？

林月琴說，現在更擔憂的是國會上能否真正好好討論民生法案、政策，民進黨跟與不跟都是兩難。

國民黨 林月琴 民進黨 長照

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