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【即時短評】憲法戰、大罷免並行 賴政府從不想朝野和解

聯合報／ 記者屈彥辰
我國朝野惡鬥加劇，賴清德總統卻未發揮說服之權，呼籲各界緩和。圖／聯合報資料照片
我國朝野惡鬥加劇，賴清德總統卻未發揮說服之權，呼籲各界緩和。圖／聯合報資料照片

民主國家執政黨面對國會朝小野大，為保施政「政通人和」，尋求協調和談話的可能性，這是正常政治邏輯。然而，我國卻是執政黨在體制外煽動青鳥側翼、大罷免，體制內透過釋憲戰、法律戰，掣肘國會最大在野黨。「朝野和解」四字，恐漸行漸遠。

民進黨立院黨團總召柯建銘日前自曝，大罷免相關情事早已為賴清德總統所知，甚至成立小組來謀畫大罷免。若深入解讀柯建銘之意，意思是：自去年選後，到這場釀成朝野惡鬥的大罷免，所有發生在立法院場域的朝野攻防，賴總統或許全部知情。

賴總統一方面屢拋朝野和解之意，另一方面又以民進黨主席的身分，對在野黨不盡友善。最明顯的例子是，賴總統在2月5日的民進黨中常會上，提議播放一段網友剪輯的2分16秒影片，名為「威廉神預言」，內容為賴總統在2024總統大選期間批評國民黨親中的發言，被解讀成「為大罷免加溫」。

賴總統雖從未對大罷免本身進行過表態，但自行政院針對選罷法、憲訴法等移請立法院覆議，甚至今年度中央政府總預算案也不排除覆議，網路上又正流傳相關錯假訊息，無一不再為大罷免增添柴火。賴總統如若心中真有朝野和解，大可登高一呼，呼籲各界緩和下來，讓朝野坐下來好好談。

外界本將賴總統10日邀請五院院長茶敘，共商國是，主要針對總預算案研商，視作朝野或能緩和下來的契機，立法院長韓國瑜亦宛若「國會小媳婦」穿針引線，找尋朝野和緩的可能性，願意號召18日黨團協商討論總預算後續事宜，協商最後不歡而散。

爾今，民進黨團20日已遞件聲請選罷法釋憲，許多罷免藍委團體已完成第一階段連署遞件，總預算案或有再新一波的衝突，賴總統不發揮總統格局賦予其的說服之權，讓各界平息下來，足見朝野和解不是不做，是心中未曾有過。

罷免 賴清德

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