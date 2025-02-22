快訊

經典賽／中華隊5:12首敗西班牙！網友揪1關鍵：分數完美複製

「姜草宇宙」再+1！韓劇《魔女》朴珍榮、盧正義睽違12年合作，《異能》原作者漫畫翻拍

林岱樺可能脫黨參選高雄市長？ 陳其邁說話了

監院提總預算憲法訴訟 羅智強：討拍不如好好做事

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對立法院三讀通過的今年度中央政府總預算案，監察院表示，在幾乎零業務預算情形下，將來將提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今天受訪表示，監察院長陳菊領導的監察院荒廢監察權，與其找大法官討拍，不如好好做事，才能享有對應的預算。圖／國政基金會提供
針對立法院三讀通過的今年度中央政府總預算案，監察院表示，在幾乎零業務預算情形下，將來將提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今天受訪表示，監察院長陳菊領導的監察院荒廢監察權，與其找大法官討拍，不如好好做事，才能享有對應的預算。圖／國政基金會提供

針對立法院三讀通過的今年度中央政府總預算案，監察院表示，在幾乎零業務預算情形下，將來將提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今天受訪表示，監察院長陳菊領導的監察院荒廢監察權，與其找大法官討拍，不如好好做事，才能享有對應的預算。

羅智強表示，荒廢監察權的，正是荒誕的陳菊、監察院秘書長李俊俋。調查和糾正是監察院核心職權，但調查報告數，2008年至2020年的年平均為377件，而陳菊上任後，2021年至2023年僅為266件，下滑近30%；糾正案成立數亦由年平均138.7件降至94.7件，減幅32%。

羅智強批評，監察院放著核心職權不做，114年出國經費編列1096萬，不只是五院之首，平均每項計畫220萬元，比外交部還高，還想要去沒有黑熊的北海道考察黑熊。甚至要與八成民意對幹，將逐步廢除死刑列為2023至2026中程策略計畫的目標。

羅智強說，更可惡的是，陳菊上任至今，監察院歲出竟然增加4成，5年前預算7.84億，規模維持十多年，如今預算編列卻要暴增到近11億，這不只是高薪低效，根本是尸位素餐。他奉勸監察院，與其找大法官討拍，不如貼近民意、好好做事，績效好，為人民做事，才能享有對應的預算。

監察院 羅智強 陳菊

延伸閱讀

民進黨立委民調表現墊底 羅智強：公民眼睛非常清楚

選罷法民進黨團也提釋憲 羅智強：輕賤憲政高度大法官

民進黨遞釋憲案 羅智強籲：賴清德速提大法官名單

曹興誠任文總執委 羅智強酸民進黨：符合道德標準

相關新聞

恐切割財劃法 政院極可能27日對總預算案提覆議

行政院研擬對立法院三讀通過114年度中央政府總預訴提出救濟手段，據了解，針對總預算提出覆議已列入考量，且由於28日提出覆...

監院提總預算憲法訴訟 羅智強：討拍不如好好做事

針對立法院三讀通過的今年度中央政府總預算案，監察院表示，在幾乎零業務預算情形下，將來將提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。國...

監院開預算憲訴第一槍 李彥秀：目的恐是加溫大罷免

今年度中央政府總預算案僵局持續，監察院表示，在幾乎零業務預算情形下，致力維護職權正常行使及依據法律執行各項業務，將提出憲...

監院開第一槍提總預算憲法訴訟 張啓楷批淪「弊案遮羞院」

中央政府總預算案僵局持續，監察院今表示，近期檢視預算刪減後，初步統計相應的改變措施超過154項，將提出憲法訴訟，表達憲政...

政院擬凍結地方五成補助 侯友宜：新北蓬勃發展有賴中央支持

卓榮泰農曆年前在政院會中提到總預算議題指出，凡是不牽涉弱勢人民福利政策，地方補助先凍結五成，今新北市長侯友宜被問到政院表...

監院率先發難：預算被大砍業務嚴重受挫 將提憲法訴訟

中央政府總預算案僵局持續，行政院擬提出覆議之際，監察院率先表示，在幾乎零業務預算情形下，監察院仍將致力維護職權正常行使及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。