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甩大罷免 國民黨團新會期拚民生優先法案出爐

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右）日前於中常會上，拋出國民黨立院黨團於新會期需推出的民生優先法案，據了解，相關優先法案均已出爐。國民黨團總召傅崐萁（左）日前曾言要全力推動全民普發現金一萬元等優先法案。圖／聯合報資料照片
國民黨主席朱立倫（右）日前於中常會上，拋出國民黨立院黨團於新會期需推出的民生優先法案，據了解，相關優先法案均已出爐。國民黨團總召傅崐萁（左）日前曾言要全力推動全民普發現金一萬元等優先法案。圖／聯合報資料照片

國民黨幾乎全體區域立委都恐將面臨罷免投票，除全面備戰外，國民黨團也將在下周一立法實務研討會中，提出包括普發現金萬元、核能延役、長照保險等民生優先法案；國民黨團也擬推動修正住宅法，幫助更多年輕父母及弱勢解決居住問題，以及將外送產業權利義務「法制化」，要讓民眾有感，輿論脫離罷免戰場。

國民黨中央雖定調「以罷制罷」，但有藍委說，那較像是被動防禦，非由國民黨主動發起罷免民進黨立委，在媒體上能做的反制仍然有限，因此黨團在這會期列出大量民生優先法案，有機會稀釋大罷免對國民黨整體的負面影響。

據掌握，國民黨團已經列出新會期要闖關的優先法案，總計23案，重點將放在讓民眾有感的民生法案。除了日前已宣布推動超徵稅收全民普發現金一萬元，擬定「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」。國民黨主席朱立倫日前宣示的長照保險法，以及「非核家園」改為「非核家園」，國民黨團於新會期將推動相關修法。

面對高房價問題，國民黨也將推動住宅法修正，主張社會住宅應提供50%比率出租予弱勢，並將申請社宅資格由現行「育有未成年子女二人以上」修正為「育有未成年子女」。建立社宅土地儲備機制，並訂定社宅依收入能力分級租金，以及調高公益出租人租金免稅額度。

此外，我國外送員和外送平台之間的糾紛頻傳，為保障外送員和外送平台間的權利義務得以「法制化」，國民黨將推動「外送平台管理暨從業人員權益保障法」，保障外送員勞動權益。

刑法部分，除了提高詐欺罪刑度等要令「人民有感」的修法，還增設妨礙司法公正罪及棄保潛逃罪，這部分也是民眾黨在新會期的優先法案，完成三讀的機率相對更樂觀。

其他部分諸如推動「人工智慧（AI）基本法」；修正「運動產業發展條例」第24條、第26條，運動事業舉辦運動賽事或活動，符合相關規定者，門票免徵營業稅，或營利事業舉辦全民運動發展賽事或活動，適用稅賦優惠措施，以幫助運動產業發展。

國民黨 外送員 罷免 運動產業發展條例

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