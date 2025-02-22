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港澳支部被指遭共滲透 國民黨：陳柏惟應憂曹興誠、閩南狼

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
前立委陳柏惟日前在政論節目中指控，「國民黨港澳支部」早已被中共滲透。國民黨今天表示，陳柏惟與其擔心國民黨，更應該憂慮綠營近來與聯電創辦人曹興誠、閩南狼等過去與中共密切往來、認同對岸政權的人互動，更有被滲透的風險。圖／聯合報系資料照片
前立委陳柏惟日前在政論節目中指控，「國民黨港澳支部」早已被中共滲透。國民黨今天表示，陳柏惟與其擔心國民黨，更應該憂慮綠營近來與聯電創辦人曹興誠、閩南狼等過去與中共密切往來、認同對岸政權的人互動，更有被滲透的風險。圖／聯合報系資料照片

前立委陳柏惟日前在政論節目中指控，「國民黨港澳支部」早已被中共滲透。國民黨今天表示，陳柏惟與其擔心國民黨，更應該憂慮綠營近來與聯電創辦人曹興誠、閩南狼等過去與中共密切往來、認同對岸政權的人互動，更有被滲透的風險。

國民黨立院黨團總召傅崐萁日前赴香港推廣花蓮觀光，陳柏惟在政論節目中自稱，他拿到國民黨港澳支部提供的影片爆料，指傅崐萁到香港會見親中派議員，而影片提供者是想警告台灣人民，所謂的「國民黨港澳支部」其實早已被中共滲透。

國民黨表示，國民黨海外支部，不論在那個地方，都長期經營僑社，與認同中華民國的海外華人共同守護中華民國。陳柏惟與其擔心國民黨，更應該憂慮綠營近來與曹興誠、閩南狼等過去與中共密切往來、認同對岸政權的人互動，更有被滲透的風險。

中共 國民黨 陳柏惟

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