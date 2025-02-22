白若喊「罷雙吳」藍市黨部主委「贊聲」：藍白可以合作

民眾黨主席黃國昌下午將在台北市參加由公民自主發起的「護民主、反威權」掃除綠衛兵誓師大會，因訴求是提出「國政荒蕪、罷免雙吳」，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹今表示，罷免雙吳，只要目標一致，任何政黨都可以合作，若未來民眾黨要罷雙吳，舉辦活動，國民黨若有受邀，也可去「贊聲」。

民眾黨主席黃國昌下午將參加這場公民團體的誓師大會並宣講，對於罷免民進黨「雙吳」，黃呂錦茹指出，目前國民黨正準備二階段連署，以中正萬華區來說，國民黨目前沒有立委，民進黨是吳沛憶，若要合作，大家動作要一致，站在罷免方，國民黨也希望民眾黨一起加入連署。

黃呂錦茹強調，不管是哪一黨，包括民眾黨、新黨、無黨籍，都可合作，把雙吳罷免掉，若果民眾黨贊成罷免吳沛憶，雙方就是站在同一方，而且藍、白在立法院合作，地方也可以合作，第二階段連署罷免雙吳，希望民眾黨幫忙號召，一起加入連署。

公民團體喊出喊出「拒絕黨憶、反對造瑤」，黃呂錦茹指出，吳沛憶在立法院，沒有自己主張，只有黨意，立委做得不好，罷免吳沛憶來說，第二階段連署，至少要2.3萬人。