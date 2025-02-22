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黃國昌：如興案判有罪 與民進黨關係綿密首謀早被放走
台灣牛仔褲大廠如興紡織前董事長陳仕修被控2015年涉玖地併購弊案，違法增資130.2億元，隨後被列為「外逃通緝要犯」。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，該弊案正是民進黨司法改革全盤失敗、官商勾結啃食國家、揮霍納稅人血汗錢的縮影，更是戳破民進黨抗中保台口號最諷刺例證。
黃國昌表示，如興弊案一審判刑了 首謀卻早被放走了，如興弊案近日一審宣判，兩名高階經理人因違反「證券交易法」詐偽罪遭判刑4年10月，而與民進黨政商關係最為綿密的前董事長陳仕修卻早已被放走，而當初官商勾結導致國家重大損害，更是無人負責。
黃國昌指出，2018年6月他在立法院首次揭露如興弊案的腐敗，把台灣納稅人的錢被五鬼搬運到中國亂搞，更強力要求當時的蔡英文政府要盡速處理，不能讓國發基金投入的十數億打水漂。然而因陳仕修與民進黨的「好交情」，連總統出訪都特別被安排參觀他的公司，用國發基金投資背書，協助陳仕修這個詐騙集團在台灣資本市場欺騙投資人，「讓我的誠懇呼籲，終究只是狗吠火車。」
黃國昌無奈說，卸任立委回到公民社會後，他持續與如興弊案的吹哨者合作，協助蒐集提出更為完整證據，促使北檢在2021年夏天，終於對陳仕修等人提起公訴。但非常遺憾，後續檢方對陳仕修卻毫無作為，讓其大搖大擺遠赴美國溜之大吉。
「整起弊案臭不可聞！」黃國昌痛批，民進黨政府迄今為止卻沒人負責，更從未向台灣社會說明，國發基金浪擲的稅金，要如何拿回來，甚至還忝不知恥的聲稱國發會「很倒楣」，整起如興弊案，正是民進黨司法改革全盤失敗、官商勾結啃食國家、揮霍納稅人血汗錢的縮影，更是戳破民進黨抗中保台口號最諷刺的例證，「賴清德政府真的還打算繼續硬拗、唾面自乾，連個交代都不給？」
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