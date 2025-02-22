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AIT縮編？ 美國務院：持續評估
對美國在台協會（ＡＩＴ）員工會否在川普第二任縮編，美國國務院廿日致中央社電郵指稱「會持續評估我們的全球部署」。
路透上周引述消息人士報導稱，美國部分駐外使館已被要求考慮將美籍職員及當地雇員分別減少一成，並在十四日前將名單回傳美國國務院，由該院決定後續作為。
對此，一位美國國務院發言人在回覆中央社提問的電郵寫道，「本院依至今發布的所有行政命令和聯邦人事管理局（ＯＰＭ）指令，持續評估我們的全球部署，以確保處於最佳狀態，代表美國人民因應現代挑戰」。
ＡＩＴ在美國維吉尼亞州阿靈頓設有華盛頓總部，另設有台北辦事處與高雄分處。
據ＡＩＴ官網，台北辦事處共有五百五十多位職員，分屬政治組、經濟組、文化新聞組、農業組、商務組和領事組等。
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