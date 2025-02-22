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大法官補提名 總統宣告啟動

聯合報／ 記者周佑政唐筱恬／台北報導

立法院會去年十二月針對司法院大法官人事同意權案投票，七位大法官被提名人全遭封殺，藍白陣營不斷要求賴清德總統盡快補提名。總統府發言人郭雅慧昨表示，為維繫國家憲法機關正常運作，賴總統指示啟動司法院大法官提名作業，並以公開、開放的態度，對外廣徵優秀人才。

民眾黨主席、民眾黨團總召黃國昌質疑，公開徵求推薦或自薦大法官被提名人並非首創，但總統府卻拖到現在才公告、期間又限定一周，「是否早已運作好既定人選？公開程序只是過場？」黃強調，民眾黨團會一本初衷，進行專業嚴格的審查。

郭雅慧表示，一一四年大法官提名審薦小組已在總統府官網公告徵才訊息，總統府並函請相關機關、學校及團體推薦，自即日起至三月三日止，為期十一天，歡迎各界踴躍推（自）薦優秀大法官人選。

司法院 大法官 總統府發言人

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