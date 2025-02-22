聽新聞
0:00 / 0:00

選黨主席？ 盧秀燕考慮中

聯合報／ 記者陳敬丰趙容萱黑中亮／台中報導
台中市長盧秀燕昨宣布廿四日出訪日本，對於是否參選國民黨主席？盧昨表示「基本上就是沒有決定」。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨宣布廿四日出訪日本，對於是否參選國民黨主席？盧昨表示「基本上就是沒有決定」。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕昨天宣布，廿四日起將出訪日本六天，預計前往東京、名古屋等地，進行城市交流、取經大巨蛋場館興建與營運。盧秀燕廿日接受日本媒體專訪，針對參選國民黨主席，盧受訪表示「我還在考慮當中」。盧秀燕昨面對台中媒體，連說二次表示「基本上就是沒有決定」。

盧秀燕去年先後出訪新加坡、美國，定調為城市外交，但引起國內政壇熱議。盧秀燕廿日接受日本經濟新聞專訪表示，二月間將訪問日本，因為日本是台灣最重要夥伴，對於訪日她殷切期盼、迫不及待。日媒認為，盧被視為國民黨下屆總統候選人，訪日意在為未來鋪路，拓展日本人脈。

日媒詢問盧是否參選二○二八年總統？盧秀燕專訪中表示，「我很感激大家對我的期待，代表了大家對台灣未來的關注」，「身為市長，我想專注市政，因此現階段沒有考慮」。

「不能成為任何政權附庸」

報導中指出，今年下半年國民黨將舉行黨主席選舉，盧是否參選？盧秀燕說，「我還在考慮中」。針對台灣的國際外交關係，盧秀燕表示，「台灣的主權沒有爭論的餘地，絕不能成為任何政權的附庸」。

盧秀燕昨在中市府市長室外，對媒體說明出訪計畫。針對參選國民黨主席，盧秀燕表示，所謂還在考慮，基本上就是沒有決定；日媒清楚她上班時間不談政治，因此這個話題沒有繼續下去。

盧秀燕表示，廿四日將出訪日本六天，拜訪東京、名古屋等地，加強台日情誼，進行城市外交；這次也是大巨蛋取經之旅，台中正在興建巨蛋，還要蓋能打棒球的大巨蛋，將參訪日本東京等三處大巨蛋場館，考察興建與經營模式，加速台中推動進度。

盧秀燕說，日本許多知名企業投資台中，包含精密機械與半導體產業等，日本知名建築師隈研吾規畫台中巨蛋，日本建築師妹島和世設計綠美圖，要向日本友人致謝。

台中新光三越上周發生氣爆，盧昨天表示，各項善後工作都已就緒，需要的只是時間，加上不久後市議會將開議，才選在此時出訪。

盧秀燕今年元月接受聯合報專訪時，對於參選總統、黨主席議題，強調「不要為我找工作」、「未來二年更專心市政」。盧面對各項政治議題，都說「上班時間不談政治、政黨或選舉」。盧在日媒專訪拋「考慮中」，政壇視為邁出一步。

國民黨立委楊瓊瓔說，各界都期待盧在國民黨扮演更多角色，相信盧會以台中為重。民進黨立委何欣純稱尊重盧訪日安排，但市民更關心氣爆事件的真相，以及如何防範？民眾黨台中市黨部主委江和樹說，對盧參選黨主席「樂觀其成」。

國民黨 盧秀燕

延伸閱讀

「選黨主席?」盧秀燕未把話說死 民代樂見：助2028藍白合

台中新光三越氣爆案未定 市長盧秀燕訪日政壇熱議 為2028鋪路?

下周一出訪日本 盧秀燕除城市外交還要至大巨蛋取經

台中新光三越氣爆風波未定出訪日本 市長盧秀燕：善後工作已就緒

相關新聞

府官網徵求推薦大法官 黃國昌質疑：限定1周是否只是過場？

立法院去年行使大法官人事同意權案，7位大法官被提名人全遭立院封殺，總統府今日在官網公告，開放各界推薦大法官人選。民眾黨主...

【重磅快評】情報員虛構假情資詐獎金 賴政府用假訊息抗中保台

軍情局２軍官虛構大陸情報人員、對話紀錄等假情資詐領上千萬獎金，如今被依貪汙罪判刑定讞，面臨牢獄之災；民進黨政府過去這幾年...

大法官補提名 總統宣告啟動

立法院會去年十二月針對司法院大法官人事同意權案投票，七位大法官被提名人全遭封殺，藍白陣營不斷要求賴清德總統盡快補提名。總...

選黨主席？ 盧秀燕考慮中

台中市長盧秀燕昨天宣布，廿四日起將出訪日本六天，預計前往東京、名古屋等地，進行城市交流、取經大巨蛋場館興建與營運。盧秀燕...

總統接見安倍昭惠

賴清德總統昨天接見日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠時表示，他會承繼已故前總統李登輝與安倍晉三的理念與精神，持續守護自由民主...

AIT縮編？ 美國務院：持續評估

對美國在台協會（ＡＩＴ）員工會否在川普第二任縮編，美國國務院廿日致中央社電郵指稱「會持續評估我們的全球部署」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。