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府官網徵求推薦大法官 黃國昌質疑：限定1周是否只是過場？

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
民眾黨主席、民眾黨團總召黃國昌。(本報系資料照片)
民眾黨主席、民眾黨團總召黃國昌。(本報系資料照片)

立法院去年行使大法官人事同意權案，7位大法官被提名人全遭立院封殺，總統府今日在官網公告，開放各界推薦大法官人選。民眾黨主席、民眾黨團總召黃國昌質疑，公開徵求期間只限定1周，「是否早已運作好既定人選？」並強調，民眾黨團會一本初衷，進行專業嚴格的審查。

賴清德總統去年提名7位大法官人選但全遭立院封殺，總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德指示啟動司法院大法官提名作業，並以公開的方式、開放的態度，對外廣徵優秀人才。總統府函請相關機關、學校及團體推薦，自即日起至3月3日止，為期11天。

黃國昌質疑，公開徵求推薦或自薦大法官被提名人並非首創，但總統府卻拖到現在才公告、期間又限定1周，「是否早已運作好既定人選？公開程序只是過場？」

黃國昌認為，在民進黨立院黨團封殺大法官被提名人、台大國發所教授劉靜怡後，到底推出的是專業獨立有風骨的優先人選、還是緊抱當權者大腿、唯黨意是從的綠色大法官，整個社會都張大眼睛等著看，但無論如何，台灣民眾黨立院黨團將一本初衷，進行專業嚴格的審查。

台灣民眾黨 大法官 總統府發言人

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