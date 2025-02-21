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駐波蘭代表處舉辦酒會 跨黨派議員堅定挺台

中央社／ 華沙21日專電

波蘭代表處20日舉辦「波台國會友台小組」酒會，並特別邀請「波烏國會小組」成員參與，共吸引近60名波蘭跨黨派參、眾議員出席，展現波蘭對台灣的強力支持。

包括波蘭參議院副議長卡敏斯基（MichałKamiński）及波台國會小組主席圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）等重量級政界人士皆出席，表達對台海和平穩定及台灣國際參與的關切，並強調台波兩國應進一步加強經貿、科技及人道合作。

駐波蘭代表劉永健致詞表示，台灣與波蘭同為民主價值的堅定捍衛者，兩國共享理念相近的夥伴關係。他感謝友台小組過去兩年來持續發表聯合聲明，支持台灣的國際參與，並關注台海和平發展。

劉永健指出，波蘭是台灣在中東歐地區最重要的貿易夥伴，雙方在半導體、中小企業、綠色能源、人工智慧及網路安全等領域有極大的合作潛力，並期待未來能深化雙邊經貿交流。並期盼波蘭能支持台灣與歐盟簽署「經濟夥伴協定」（EPA），推動雙邊經濟繁榮發展。

此外，他表示，台灣將持續提供烏克蘭人道援助，並參與戰後重建，以實際行動展現對自由民主陣營的支持。

另他強調，中國長期刻意扭曲聯合國大會第2758號決議，並試圖將其與「一中原則」掛鉤，以阻擋台灣參與國際組織。然而，該決議從未提及台灣，也未排除台灣加入聯合國體系，更未授權中國代表台灣。

卡敏斯基致詞時表示，波蘭與台灣共享自由、民主等普世價值，以及共同嚮往和平的核心價值。台灣和烏克蘭都站在捍衛民主、抵抗極權政體的前緣，應攜手合作促進世界和平繁榮。

圖斯科拉斯基則表示，波台小組是波蘭國會中規模最大的雙邊友好團體，未來將持續推動台灣國際參與，關注台海局勢，並透過強化經貿、科學與文化交流，深化兩國夥伴關係。他歡迎劉永健履新，並承諾波蘭將以具體行動支持台灣，不僅在國際場域發聲，也將積極促成雙邊更緊密的合作機制。

這場酒會再次展現波蘭對台灣的堅定支持，波台合作將不僅限於政治與經貿領域，更將延伸至科技、能源與人道援助等多方面。

台海 波蘭 經貿

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