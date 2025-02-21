快訊

經典賽Live／9局上西班牙沒得分仍12：3領先 中華隊最後反攻機會

私大畢業求職屢碰壁 她重讀國立碩士大反轉：徵才真的看學歷

林岱樺百萬交保被迫搬家 胞弟70萬元、2助理60萬元交保

哈利法克斯論壇落幕 林佳龍：感謝分享台灣故事

中央社／ 台北21日電

哈利法克斯國際安全論壇今天落幕，外交部設宴款待訪賓，外交部長林佳龍表示，台灣身為民主燈塔，很榮幸成為論壇拓展至海外的第一站，分享台灣的故事；台灣將善用產業優勢，與民主夥伴建立更具韌性的供應鏈。

外交部晚間於故宮晶華舉行哈利法克斯台北論壇閉幕晚宴，由外交部長林佳龍主持，國安會秘書長吳釗燮、哈利法克斯論壇主席范普拉（Peter van Praagh）等論壇貴賓，以及多位駐台使節等200多人出席。

林佳龍致詞時表示，哈利法克斯國際安全論壇近20年來建立起理念相近國家間的橋梁，致力協同捍衛自由與民主免於威權威脅，台灣身為民主燈塔，很榮幸成為該論壇拓展至海外的第一站，有機會分享台灣的故事。

林佳龍指出，國際社會正處於關鍵且歷史性的關口，民主以規則為基礎的國際秩序面臨空前危險，在威權政體進犯漸增下，俄烏戰爭未解，中東、南海和朝鮮半島以及台海緊張持續。

林佳龍強調，台海以及更廣泛的印太區域對世界和平不可或缺，理念相近國持續堅定致力支持自由開放且安全的印太區域，意味美日韓、美日菲等「小多邊」（mini-lateral）夥伴關係將可維持，「四方安全對話」（Quad）以及「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）等也將強化對中威懾。

林佳龍也說，台灣堅定相信民主可帶來韌性、機會與繁榮，也將持續作為區域安全負責任的一方，總統賴清德已宣布將國防預算作為優先工作項目，並列出促進台灣在全球經貿地位的策略；在價值外交與總合外交政策下，台灣將善用半導體、人工智慧等產業優勢，與民主夥伴建立更具韌性的供應鏈。

范普拉致詞表示，對這次出席論壇的人數感到驕傲，其中許多人是首次到台灣，他們一下飛機就感受到台灣的盛情及自由能量，感謝從世界各地來台的與會人士，展現對民主台灣的支持。

台海 外交部 林佳龍

延伸閱讀

印太第一島鏈 林佳龍：讓台海成為印太安全的護城河

吐瓦魯駐台大使到任 感謝台灣提升醫療水準

接見台英國會小組訪團 林佳龍盼深化雙邊經貿關係

宴請加拿大議員團 林佳龍盼攜手打造非紅供應鏈

相關新聞

府官網徵求推薦大法官 黃國昌質疑：限定1周是否只是過場？

立法院去年行使大法官人事同意權案，7位大法官被提名人全遭立院封殺，總統府今日在官網公告，開放各界推薦大法官人選。民眾黨主...

【重磅快評】情報員虛構假情資詐獎金 賴政府用假訊息抗中保台

軍情局２軍官虛構大陸情報人員、對話紀錄等假情資詐領上千萬獎金，如今被依貪汙罪判刑定讞，面臨牢獄之災；民進黨政府過去這幾年...

川普交鋒澤倫斯基 賴士葆示警賴政府：應避免淪為棄子

美國總統川普在競選期間，宣示結束俄烏戰爭。日前川普批烏克蘭總統澤倫斯基是「獨裁者」，澤倫斯基則反批川普「活在俄羅斯製造的...

「選黨主席?」盧秀燕未把話說死 民代樂見：助2028藍白合

「日本經濟新聞」昨報導，國民黨台中市長盧秀燕對於是否參選黨主席？她表示「還在考慮中！」今天下午受訪時，連說「基本上沒有決...

台中新光三越氣爆案未定 市長盧秀燕訪日政壇熱議 為2028鋪路?

台中新光三越氣爆案至今第9天，市長盧秀燕安排下周一出訪日本，有外界解讀為2028總統大選鋪路，引起政壇熱議。綠民代質疑盧...

認了私密照 曹興誠又脫口：把我大陸女友挖出來

聯電創辦人曹興誠日前遭名嘴爆料與中國大陸籍女子有婚外情，並曝光一系列照片，曹興誠原本放話喊告要求償1億元，不過今天他脫口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。