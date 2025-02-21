哈利法克斯論壇落幕 林佳龍：感謝分享台灣故事

哈利法克斯國際安全論壇今天落幕，外交部設宴款待訪賓，外交部長林佳龍表示，台灣身為民主燈塔，很榮幸成為論壇拓展至海外的第一站，分享台灣的故事；台灣將善用產業優勢，與民主夥伴建立更具韌性的供應鏈。

外交部晚間於故宮晶華舉行哈利法克斯台北論壇閉幕晚宴，由外交部長林佳龍主持，國安會秘書長吳釗燮、哈利法克斯論壇主席范普拉（Peter van Praagh）等論壇貴賓，以及多位駐台使節等200多人出席。

林佳龍致詞時表示，哈利法克斯國際安全論壇近20年來建立起理念相近國家間的橋梁，致力協同捍衛自由與民主免於威權威脅，台灣身為民主燈塔，很榮幸成為該論壇拓展至海外的第一站，有機會分享台灣的故事。

林佳龍指出，國際社會正處於關鍵且歷史性的關口，民主以規則為基礎的國際秩序面臨空前危險，在威權政體進犯漸增下，俄烏戰爭未解，中東、南海和朝鮮半島以及台海緊張持續。

林佳龍強調，台海以及更廣泛的印太區域對世界和平不可或缺，理念相近國持續堅定致力支持自由開放且安全的印太區域，意味美日韓、美日菲等「小多邊」（mini-lateral）夥伴關係將可維持，「四方安全對話」（Quad）以及「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）等也將強化對中威懾。

林佳龍也說，台灣堅定相信民主可帶來韌性、機會與繁榮，也將持續作為區域安全負責任的一方，總統賴清德已宣布將國防預算作為優先工作項目，並列出促進台灣在全球經貿地位的策略；在價值外交與總合外交政策下，台灣將善用半導體、人工智慧等產業優勢，與民主夥伴建立更具韌性的供應鏈。

范普拉致詞表示，對這次出席論壇的人數感到驕傲，其中許多人是首次到台灣，他們一下飛機就感受到台灣的盛情及自由能量，感謝從世界各地來台的與會人士，展現對民主台灣的支持。