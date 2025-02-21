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「選黨主席?」盧秀燕未把話說死 民代樂見：助2028藍白合

聯合報／ 記者趙容萱黑中亮／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天下午受訪。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕今天下午受訪。記者陳敬丰／攝影

「日本經濟新聞」昨報導，國民黨台中市長盧秀燕對於是否參選黨主席？她表示「還在考慮中！」今天下午受訪時，連說「基本上沒有決定」。對此，藍白民代都「樂觀其成」，並喊出團結在野為優先、有助2028大選藍白合

國民黨立委楊瓊瓔說，大家對盧都有很多的期待，期望她在國民黨能扮演更多的角色，但國民黨所有的第二任任期的縣市長們，都仍舊專心於縣政、市政建設，盧自然也不例外，相信盧會以台中為重。

楊瓊瓔認為，當前在滿足市民和社會的期待之間，其實並不衝突，未來團結在野力量監督執政，也非一人之力可以達成，相信黨內所有可能參選黨主席的同志，最重要的還是凝聚黨內共識，團結在野為優先。

民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹認為，盧秀燕參選國民黨主席，他「樂觀其成」，因為台中市是藍白合示範區，民眾黨新任黨主席黃國昌日前受訪時說，最大目標是2028年賴清德總統下台，2028年總統大選藍白合，有助於終結民進黨執政。

國民黨 藍白合

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