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【重磅快評】情報員虛構假情資詐獎金 賴政府用假訊息抗中保台

聯合報／ 主筆室
軍事情報局上校蘇永玲及中校蘇薪名，涉虛構不實大陸情報人員和假情資，５年間詐領情報協助獎金至少1千萬元，遭依貪汙詐取財物等罪嫌起訴。圖／聯合報系資料照
軍事情報局上校蘇永玲及中校蘇薪名，涉虛構不實大陸情報人員和假情資，５年間詐領情報協助獎金至少1千萬元，遭依貪汙詐取財物等罪嫌起訴。圖／聯合報系資料照

軍情局２軍官虛構大陸情報人員、對話紀錄等假情資詐領上千萬獎金，如今被依貪汙罪判刑定讞，面臨牢獄之災；民進黨政府過去這幾年不斷以各種難以查證真偽的共諜數，大打抗中保台牌，軍情局的假情資案，卻揭露了真正國安漏洞危機，執政黨不補破網，還想繼續用假訊息保台？

根據法院的調查，國防部軍情局中校蘇薪名自2018年至2023年間，上網購買、蒐集大陸人民身分證，提供陸方假情報人員訊息給上校蘇永玲陳報軍情局；蘇薪茗還利用自己的資訊專長，使用多個通訊軟體使用者帳號，以一人分飾兩角方式，杜撰與陸籍人員聯繫的不實對話紀錄，製造假情資上呈。

光是蘇永玲、蘇薪名兩人詐領的獎金就達上千萬，但依據法院的判決，蘇薪名還曾傳授同事「作弊秘訣」瞞天過海詐領獎金；以此來看，軍情局過去幾年呈交的對岸情資，究竟有多少是假情資？有多少被指控與陸方人員聯繫的對話內容，是情報人員自己杜撰的小說情節？

民進黨台北市議員許淑華、地下電台近來頻指國民黨立委徐巧芯母親是陸配，徐巧芯秀出戶籍謄本反擊，她母親出生地是在台北市，這輩子沒有去過中國大陸。綠營議員與側翼的指控，莫非也是來自情治單位自編自導的烏龍情資？

撇開綠營對藍營政治人物的抹紅不說，這幾年被列為重點偵辦的國安共諜案件，其中究竟有多少是因情報人員杜撰的對話紀錄而產生？

更嚴重的問題是，如果政府官員看到的國安報告，充斥者類似這種由情治單位內部一人分飾兩角、自編自導的假情資，卻對真正迫在眉睫的危機毫不知悉，如何能做出正確判斷與應變？

從蔡政府到賴政府，不斷以各種真假難辨、實虛交雜的假訊息，狂對國人洗腦對岸對台灣的威脅，政治人物只要去香港、大陸，不論是推銷台灣或學術交流，一律被扣上舔共、接受中共指令賣台等紅帽子。綠營政治人物或側翼被爆出醜聞，不管是前桃園市長鄭文燦、前立委羅致政到聯電創辦人曹興誠被爆出的影片、照片，一律推稱是中共慣用的合成、抹黑手法，就是不願探究事實真相。

打著抗中保台的旗幟拚選票，是這些年民進黨政府的老招數，當情治單位人員墮落到杜撰假情資迎合上意，對於可能影響綠營大局的實際真相卻極力掩飾，這樣毫無危機意識與判斷能力的政府，真以為還能繼續利用假訊息愚民，只相信謊言、善於一人分飾兩角操弄謊言的政府，真是台灣當前一大危機。

國安 情資 民進黨

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