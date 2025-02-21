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台中新光三越氣爆案未定 市長盧秀燕訪日政壇熱議 為2028鋪路?

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕下周一即將訪日。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕下周一即將訪日。記者陳敬丰／攝影

台中新光三越氣爆案至今第9天，市長盧秀燕安排下周一出訪日本，有外界解讀為2028總統大選鋪路，引起政壇熱議。綠民代質疑盧出訪時間點，藍白民代則樂見其成，盼能赴日取經，以利台中發展。

盧秀燕去年4月訪新加坡、7月訪美西，她安排2月24日到3月1日出訪日本，拜訪東京、名古屋等城市，這也是她擔任台中市長後首次訪日，預定造訪東京、名古屋等地。

民進黨立委何欣純說，尊重盧訪日的行程規畫，但市民擔心新光三越氣爆、捷運電纜爆炸事件，市民期待調查真相，以及未來如何預防？盧要訪日給予祝福，畢竟台中市是國際城市，與國外城市交流，她也曾赴日本與日本國會議員交流。

民進黨市議員陳俞融批，新光三越氣爆事件至今善後無果，百貨滿目瘡痍、員工生計困頓、商場復工遙遙無期，也暴露室內裝修申請缺乏管理問題，盧此時卻要訪日，施政優先順序根本錯亂，呼籲市府立即改期出訪，集中資源處理新光三越氣爆善後工作。

民進黨市議員王立任認為，盧秀燕出訪日本可能對於市政有幫助，但出訪時機點令人質疑，短短不到十天台中市接連出事，試問盧訪日是為2028總統之路鋪路，還是出國「避風頭」？市民需要負責任的市長，不需要以總統為目標的市長。

民眾黨市議員江和樹認為，盧秀燕在新光三越氣爆案處理上可圈可點，第一時間拿出態度，包括勒令新光三越無限期停業，要求業者善後、安置受影響勞工等，相信市民肯定盧處理態度；對盧訪日，他樂見其成，並認為「台中若能出總統也是好事」。

台中市議會國民黨團說，非常樂見盧秀燕赴日城市交流以及取經，祝福她訪問順利。而日本除了大巨蛋可以觀摩外，日本的捷運也是非常值得取經的對象。

國民黨市議員李中說，台中捷運綠線各車站目前無法做生意，光靠票箱收入當然連年虧損，而日本捷運場站共構以及地下街營運很經典，商辦、百貨、觀光商旅、潮牌商店引入，都有十分成功的案例，盼市府透過實地觀摩，取經回台中，增加台中捷運藍線的商業機能，不再重蹈中捷綠線的錯誤。

新光三越中港店氣爆案過不到2周，台中市長盧秀燕安排下周訪日，引政壇熱議。記者黃仲裕／攝影
新光三越中港店氣爆案過不到2周，台中市長盧秀燕安排下周訪日，引政壇熱議。記者黃仲裕／攝影

台中捷運 新光三越氣爆 日本

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