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才認私密照！曹興誠再開罵「蠢」 脫口：把我大陸前女友挖出來

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認了私密照 曹興誠又脫口：把我大陸女友挖出來

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
聯電創辦人曹興誠（見圖）連日來捲入私密照風波，今承認自己交往過大陸籍女友。記者黃義書／攝影
聯電創辦人曹興誠（見圖）連日來捲入私密照風波，今承認自己交往過大陸籍女友。記者黃義書／攝影

聯電創辦人曹興誠日前遭名嘴爆料與中國大陸籍女子有婚外情，並曝光一系列照片，曹興誠原本放話喊告要求償1億元，不過今天他脫口，間接承認交往過大陸女友。

曹興誠日前遭名嘴謝寒冰指控與大陸籍女子發展婚外情，並且曝光一系列照片，曹興誠最初宣稱是AI合成照片，要向謝寒冰求償1億元，後又改口稱謝公布他的「私人照片」，侵害他的隱私權。

曹興誠今天出席美國前副國家安全顧問博明的新書發表會，致詞時突然話鋒一轉，批評對方「拿點像樣的理由來」，強調「拿我以前交的中國女朋友，這什麼事呢，蠢！」

曹興誠說，對方一直攻擊他，還很得意，事實上每次攻擊他都引起大家反感，「這人家的感情干你什麼事？」一開始說他說有小三，人品不好，現在又說他交了大陸女朋友我是通敵賣台，真扯！

曹興誠最後還不忘記表示，台灣不要怕，有中共的愚蠢幫你忙，可是自己不要蠢「當木馬都伸到立法院來，你還不把它排除掉，那是你蠢了。」

曹興誠 朋友

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