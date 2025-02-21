賴總統指示啟動大法官提名作業 公開廣徵人才

立法院會去年12月針對司法院大法官人事同意權案投票，7位被提名人全遭否決。總統府發言人郭雅慧今天表示，目前司法院大法官含院長、副院長缺額7人，為維繫國家憲法機關正常運作，賴清德總統指示啟動司法院大法官提名作業，並以公開的方式、開放的態度，對外廣徵優秀人才。

郭雅慧表示，大法官是憲法的守護者，人權的捍衛者，在台灣民主深化過程中扮演關鍵角色。大法官組成的憲法法庭，是人民權利保障及機關憲政爭議最終的救濟途徑；為維持憲法法庭正常運作，盡速補實大法官缺額是總統和立法院共同且重要的憲法職責。

郭雅慧說，為妥慎進行本次提名，賴總統已敦請113年司法院大法官提名審薦小組委員，包括副總統蕭美琴、司法院前院長賴英照、前副院長謝在全、前大法官林錫堯、全國律師聯合會前理事長陳彥希5位賡續襄助114年大法官提名工作。

郭雅慧表示，114年大法官提名審薦小組已在總統府官網公告徵才訊息，總統府並函請相關機關、學校及團體推薦，自即日起至3月3日止，為期11天，歡迎各界踴躍推（自）薦優秀大法官人選。審薦小組將在受理期間截止後進行審薦工作，舉薦賢才，以供總統核擇提名，惟其中並為正、副院長的大法官依例不在審薦範圍內。