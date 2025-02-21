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將出訪日本 小笠原：盧秀燕可能成為2028在野黨總統候選人

聯合報／ 記者洪敬浤黃羿馨／連線即時報導
日籍學者小笠原欣幸（左）近日拜會台中市長盧秀燕，小笠原今發文表示，盧有可能成為2028總統選舉中，在野黨實力強的候選人。圖／取自小笠原臉書
日籍學者小笠原欣幸（左）近日拜會台中市長盧秀燕，小笠原今發文表示，盧有可能成為2028總統選舉中，在野黨實力強的候選人。圖／取自小笠原臉書

台中市長盧秀燕24日將出訪日本，研究台灣選舉知名的日本學者、清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸今在臉書發文表示，盧被稱為「媽媽市長」，避免深藍色彩，試圖拉攏中間選民，有可能成為2028年總統選舉在野黨的實力堅強的候選人。

針對預定於今年秋季舉行的國民黨主席選舉，小笠原說，黨主席朱立倫被視為尋求連任，但黨內有期待盧市長出來掌握黨中央的聲音，盧需要長考。

盧秀燕預計24日出訪日本東京、名古屋城市外交，其次將參訪日本3座大巨蛋，進行大巨蛋取經之旅，同時也將感謝日本企業對台投資與日籍建築師隈研吾、妹島和世，打造台中巨蛋與台中綠美圖。

小笠原今臉書發文，他與盧秀燕會面。小笠原說，盧在台中市選區當選立委6屆， 2018年選上台中市長，2022年連任成功，台灣媒體盛傳，盧是2028年國民黨熱門總統提名人選。

小笠原說，盧市長的選舉成績很強，2018年打敗民進黨時任市長林佳龍，2022年對參選對手民進黨立委蔡其昌壓倒性勝利。去年立委選舉，國民黨在台中市8個選區達成6名當選，包括30幾歲的3名年輕人當選；作為「母雞」的盧輔選效應、成功推動台中獨特的藍白合作模式，都功不可沒。

小笠原說，盧市長被稱呼「媽媽市長」，日常放下身段，給親民的形象，市政滿意度也比較高；就職市長後，發言大部分圍繞生活相關的議題，避免深藍色彩，試圖拉攏中間選民。有可能成為2028年總統選舉中，在野黨實力強的候選人。

另一個方面，國民黨連續三次陷入黨內初選無法團結的窘境。國民黨預定今年秋季舉行黨主席選舉。朱立倫主席被視為尋求連任，但黨內有期待盧市長出來掌握黨中央、早日整合競選架構的聲音；對此，盧市長可能需要長考。

小笠原說，一開始盧宣布競選總統，就一定被問關於兩岸政策以及台灣定位，對美、對日政策也一定被提問；對此議題，盧市長如何提出自己的論述，值得關注。

日本

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