曹興誠再嗆辯論 徐巧芯酸：急啦？中選會主辦一定講好講滿

領銜罷免國民黨立委徐巧芯的聯電創辦人曹興誠身陷桃色風波，曹今在臉書貼文，指有中共在後面指揮。徐巧芯在貼文留言，要曹拿出證據，否則即是抹黑、轉移焦點。曹回擊，「徐巧芯你敢出來跟我面對面辯論嗎？」徐立即再回覆，「中選會辯論會很快就來了，我保證一定參加，講好講滿，您這麼快就急啦？」

曹興誠今日於臉書貼出出席哈利法克斯（Halifax）論壇的照片，表示ㄧ個對台灣有諸多貢獻，臨老還在護衛國家安全的平民，竟然會受到舖天蓋地的隱私侵犯和人格霸凌。而這只是因為他掛名作一個罷免團體的領銜人。

曹興誠表示，面對這種霸凌，他不能退怯。因為這是中共在後面指揮的，紅衛兵式的攻擊。他退了，中共會更加囂張，以後台灣百姓可能每天都活在文化大革命的浩劫裡。他只能更堅定的支持罷免；他相信罷免一定會贏得壓倒性的勝利，清除這些邪惡，替他討回公道。

徐巧芯留言回嗆曹興誠，「誰霸凌您呢？女朋友是大家逼您交的嗎？大眾討論並質疑的議題並不是您有幾個女朋友，而是這名女子是中國大陸的企業家，您是否被滲透，嘴上說著反共其實目的是亂台？」

徐巧芯說，在這麼重要的國際會議上，要討論的是國際國防安全這樣的的大事，曹興誠卻在這場合中，提惡罷，提自己疑似小三出軌別的照片，不是貽笑大方嗎？總統等國安高層都在台下，跑去講過去自己的私事，適宜嗎？

徐巧芯強調，前綠委趙天麟的事件可以作為接近參考，「親中舔共」（物理）的人是否會有國安疑慮？尤其曹興誠是國家安全社會韌性委員會的顧問，不是一般平民老百姓。此外，這跟罷免領銜人有什麼關係？是她或她指使他人將照片公布的嗎？曹興誠這樣指控，請拿出證據，否則即是抹黑、轉移焦點。